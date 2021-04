La terminal de ómnibus de San Pedro inhabilitó los sanitarios y generó reclamo de pasajeros

lunes 05 de abril de 2021 | 14:44hs.

En los últimos días, fueron varios los pasajeros que hicieron saber su incomodidad ante la limitación en el uso de los sanitarios de la terminal de ómnibus de San Pedro.

Si bien se entiende que dicha medida responde a la falta de cuidados por parte de algunas personas, los pasajeros solicitan se normalice el funcionamiento del sector al menos para quienes desciendan y abordan un micro.

La falta de cuidados e incluso hechos vandálicos ocurridos en el sector sanitarios, fueron reiterados. Estos hechos ocurren principalmente los fines de semana cuando la juventud se reúne, sin cumplir los protocolos vigentes dejando el espacio, frente a la terminal, repleta de residuos. Este comportamiento repercute en las personas que nada tienen que ver con la falta de respeto hacia un espacio público, en este caso: los pasajeros.

El inconveniente se presenta desde hace varios meses cuando los responsables de la terminal decidieron cerrar definitivamente los baños para uso público, limitando solamente el ingreso de pasajeros para los cuales, supuestamente está disponible una llave que deben solicitar en la oficina de administración.

Esa información no coincide con lo expresado por varios pasajeros que sí mencionaron que en algunos casos, cuando se trata de personas ancianas y embarazadas, se les suele permitir pasar al baño.

Otro de las razones para el inconveniente tendría que ver con la construcción de nuevos sanitarios y el contexto epidemiológico, situación que -de acuerdo a testimonios- sólo se registra en la localidad ya que en otros municipios el uso continúa siendo público.

Todos los argumentos y explicaciones para la limitación del servicio son comprendidas, sin embargo en la práctica la situación molesta a los pasajeros.

"Nosotros llegamos a la terminal desde la colonia, como faltaban poco más de media hora para que venga el colectivo y todavía nos quedaba viajar hasta San Vicente, mi hija fue al baño y estaba cerrado, entonces fui a administración y pregunté si podía usar el sanitario y me dijeron que no, que estaban clausurados. Le expliqué que era para mi hija de 8 años y no me permitieron. Cómo le explicas a un niño que debe aguantarse, sentí mucha bronca porque es un servicio básico en un espacio como la terminal", indicó a El Territorio, Vanesa Frelich, una de las pasajeras molesta.

Además, quienes mostraron incomodidad por la situación argumentaron que "se entiende que pueden estar reparando los baños pero al menos uno debe estar en condiciones de ser utilizado, es constante la necesidad de personas de todas las edades que bajan del colectivo y no cuentan con sanitarios".