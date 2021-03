La familia Golemba exigió a la ministra de DD.HH que "active los mecanismos" para que el caso de Mario no siga impune

sábado 27 de marzo de 2021 | 14:25hs.

Hoy se cumplen 13 años de la desaparición Mario Fabián Golemba, el joven de 27 años desaparecido el 27 de marzo de 2008 cuando viajó a Oberá (desde la colonia Picada Indumar, localidad de Dos de Mayo) para una consulta médica.

Golemba nunca regresó y su familia, aún hoy, sigue reclamando respuestas en una investigación cuya hipótesis más fuerte se orientó directamente hacia la Policía de Misiones.

En el marco de este día las preguntas a las autoridades tienen mucho más énfasis y es por eso que la familia Golemba envió una nota a la ministra de Derechos Humanos de Misiones, María Graciela Leyes, para exigir que dicho organismo "active todos los mecanismos y disponga de todas las herramientas necesarias para que esta desaparición no siga en la absoluta y oscura impunidad a la que ha sumido el poder judicial" de la provincia.

En ese contexto critica duramente a la justicia misionera y expone que "la causa judicial por la desaparicón de Mario está 'planchada' desde hace varios años" en el Juzgado de Instrucción 1 de Oberá.

"Nuestra desazón con las actuaciones judiciales es absoluta", expone la misiva y al mismo tiempo reclama que la jueza que estaba a cargo (Alba Kunzmann de Gauchat) "no investigó debidamente la única hipótesis que hasta el día de la fecha sigue siendo la única que tiene asidero, y que involucra a la fuerza policial".

"Estamos convencidos que estas omisiones guardan relación con intereses de orden político y consideramos inadmisible e inmoral que la justicia no investigue un caso de desaparición en democracia para proteger a una institución o a sus funcionarios", remarca la familia que observa como "una obligación de la justicia y de la política de la provincia de Misiones esclarecer el caso de Mario Golemba".

Por último remarca a Leyes que "la impunidad en el caso de Mario lesiona seriamente a los Derechos Humanos de esta provincia. Por tales motivos, exhortamos al ministerio a su cargo, a contribuir activa y decididamente en todo cuanto se pueda hacer para lograr que la justicia actúe debidamente y dejemos de naturalizar la impunidad".

La nota completa

MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE MISIONES

Ministra María Graciela Leyes

De nuestra mayor consideración:

En el 13º aniversario de la desaparición de Mario Fabián Golemba, 27 años, de Picada Indumar, municipio de Dos de Mayo, cuyo paradero desconocemos desde el 27 de marzo de 2008, sus familiares y allegados exigimos por la presente y con el mayor de los respetos pero al mismo tiempo con firmeza, que este ministerio active todos los mecanismos y disponga de todas las herramientas necesarias para que esta desaparición no siga en la absoluta y oscura impunidad a la que ha sumido el poder judicial de la provincia de Misiones con sus exasperante y dudosa inacción.

La causa judicial por la desaparición de Mario está “planchada” desde hace varios años en el Juzgado de Instrucción nº1 de Oberá, que durante estos 13 años encabezaba la Jueza Alba Kunzman de Gauchat, quien se retiró de sus funciones recientemente, por lo que desconocemos quién es actualmente juez de esta causa y en qué estado está la misma. Nuestra desazón con las actuaciones judiciales en relación al caso de Mario es absoluta. Esta jueza no investigó debidamente, y ante la única hipótesis que hasta el día de la fecha sigue siendo la única que tiene asidero, y que involucra a la fuerza policial, decidió no dar lugar al pedido de pruebas y careos que hubieran sido y son fundamentales para esclarecimiento del caso. Estamos convencidos que estas omisiones guardan relación con intereses de orden político y consideramos inadmisible e inmoral que la justicia no investigue un caso de desaparición en democracia para proteger a una institución o a sus funcionarios. Creemos firmemente que es una obligación de la justicia y de la política de la provincia de Misiones esclarecer el caso de Mario Golemba.

La impunidad en el caso de Mario lesiona seriamente a los Derechos Humanos de esta provincia. Por tales motivos, exhortamos al ministerio a su cargo, a contribuir activa y decididamente en todo cuanto se pueda hacer para lograr que la justicia actúe debidamente y dejemos de naturalizar la impunidad.

Sin otro particular, la saludamos atentamente.

FAMILIA GOLEMBA.

Más preguntas que respuestas, a 13 años de la desaparición de Mario Golemba