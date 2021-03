Canalizar el malestar global

sábado 27 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Imagine usted una vía navegable artificial con conciencia propia. Imagine ahora que ese canal profiera improperios de todo tipo. Sería, claro, el canal soez. Y no estamos muy lejos de ello, porque si el canal de Suez, allí en Egipto, pudiera hablar, insultaría en casi tantos idiomas como nacionalidades conectan a diario el mar Mediterráneo con el mar Rojo (o lo conectaban hasta el martes). Para darse una idea, el Ever Given, que en la imagen satelital parece un barquito de juguete, tiene 400 metros de eslora. Está a 11 mil kilómetros de Misiones, pero ya sabrá usted lo que dicen del aleteo de una mariposa...