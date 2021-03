Qué ver, leer y escuchar

sábado 27 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Dr Martin

Netflix, Online

El brujo Geralt, un cazador de monstruos y demonios, trata de encontrar su lugar en un mundo en el que las personas suelen ser más malvadas que las bestias. Recorre las tierras con el objetivo de hallar su destino.

Fear the Walking Dead

Amazon, Online

Cuando el apocalipsis zombie ocurre, los residentes de Los Ángeles deben lidiar con los brutales cambios que sus vidas experimentan. Una serie que relata el día a día de cómo es convivir con los zombies y los pocos humanos que quedan.

Verso

Paula Maffia

En el tiempo ominoso que nos toca vivir, siempre al borde de desaparecer, la poeta escribe con gracia felina y nos rescata de los lugares comunes en que caemos habitualmente al leer poesía. Intuye la vida feliz de una artista, la intimidad con sus amantes, con las plantas y animales con que convive.

Valeria en el espejo

Elizabet Benavent

Valeria está inmersa en una vorágine emocional. Acaba de publicar su novela y tiene miedo a las críticas. Se está divorciando de Adrián y no es fácil para ella. Valeria no sabe si quiere tener una relación con Víctor o no quiere nada con nadie. Y mientras, teme, llora, disfruta, sueña.

Listo pa’ bailar

Bajofondo-Natalia Oreiro

El colectivo rioplatense Bajofondo vuelve a sorprender con su nuevo EP, un viaje con su recién estrenado tema ‘Listo Pa’Bailar’ que se presenta en nuevas versiones que borran las fronteras entre el español y el ruso. El tema cuenta con la participación de Natalia Oreiro.

La vida es un carnaval

Marcela Morelo-Los Palmeras

Marcela Morelo, una de las voces femeninas más poderosas de Argentina, presenta ‘La vida es un carnaval’ junto al popular y reconocido grupo de cumbia Los Palmeras. La canción forma parte de su nuevo y décimo álbum de estudio.