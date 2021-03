India decidió suspender la exportación de vacunas

sábado 27 de marzo de 2021 | 6:02hs.

En un momento en el que la lucha contra el coronavirus está empeorando, India suspendió las exportaciones de vacunas contra el Covid-19, lo que provocó un retroceso en las campañas de vacunación en muchos otros países.

El gobierno indio está reteniendo casi la totalidad de los 2,4 millones de dosis diarias que fabrica el Serum Institute de India, una empresa privada que es uno de los mayores productores de la vacuna de AstraZeneca a nivel mundial.

India está desesperada por conseguir todas las dosis posibles. Los contagios superan los 50.000 diarios, más del doble que hace menos de dos semanas. La campaña de vacunación ha sido lenta: sólo se ha vacunado a menos del cuatro por ciento de los casi 1400 millones de habitantes del país, muy por debajo de los índices de Estados Unidos, el Reino Unido y la mayoría de los países europeos.

Hace unas semanas, India era uno de los principales exportadores de la vacuna de AstraZeneca, y aprovechaba la situación para ejercer influencia en el sur de Asia y en todo el mundo. Más de 70 países, desde Yibuti hasta el Reino Unido, recibieron un total de más de 60 millones de dosis de vacunas fabricadas en India. Desde mediados de enero hasta marzo, los principales envíos de vacunas salieron de India con pocos días de diferencia.

No obstante, el tamaño de los envíos ha disminuido mucho en las últimas dos semanas, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de India. Covax, el programa creado por agencias donantes para comprar vacunas y distribuirlas en las naciones más pobres, declaró el jueves que les había comunicado a esos países que casi 100 millones de dosis previstas para marzo y abril se retrasarían debido a “una mayor demanda de vacunas contra el Covid-19 en India”.

El gobierno indio no se manifestó públicamente sobre el estado de la exportación de vacunas y no quiso hacerlo cuando The New York Times cuando dio a conocer la noticia; sin embargo, los expertos en salud afirman que la explicación es evidente: ante una segunda ola de contagios que golpea al país, India se está aferrando a una vacuna que no desarrolló, pero que se fabrica en su territorio en grandes cantidades.

El gobierno del primer ministro Narendra Modi, un nacionalista de mano dura, tiene un control reglamentario sobre cuántas dosis de vacunas pueden exportarse en un momento dado, y al parecer India va en la misma dirección que la Unión Europea, que se está movilizando para frenar las exportaciones.

Con una población superior a la de África y cientos de millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, India depende de su propio suministro de vacunas, a diferencia de los países que se han abastecido de vacunas de proveedores de todo el mundo. I

ndia produce una segunda vacuna contra el Covid-19, desarrollada por Bharat Biotech, una empresa india, aunque la demanda mundial de esa vacuna es mucho menor que la de la vacuna de AstraZeneca.