Gwyneth Paltrow y su dieta postcovid

sábado 27 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Muchas personas durante la cuarentena del 2020 sufrieron un aumento de peso por la ingesta de comidas atípicas, el poco movimiento y la no actividad física que afectó el aislamiento al cuerpo.

El aumento de peso también le pasó a la actriz Gwyneth Paltrow, que su cuerpo se vio afectado por el cambio radical de rutinas, tanto alimentarias como deportivas. En el último programa de In Goop Health-The At-Home Summit, emitido en formato virtual desde la web de su marca de lifestyle, Goop y confesó: “Aumenté 14 libras (6 kilos) y mi estómago estaba hecho un desastre. No tenía restricciones”

Frente a la situación sanitaria que vivió todo el planeta, por la pandemia del coronavirus, la actriz lo compartió como una confesión personal y lo dijo de una forma muy natural al hablarle a sus seguidores.

“Sentía que mi vino, mi pasta, mis galletas o el queso me estaban ayudando”, manifestó Paltrow, sin hacer ningún tipo de reproche por haber aumentado de peso, sino todo lo contrario, ya que ella “no quería hacer nada al respecto” y seguir con eso.

Pese a esto, semanas atrás, Paltrow fue criticada por el director médico del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, Stephen Powis, por difundir “información falsa”.

La actriz reveló en su blog personal que había contraído coronavirus y que ahora sufre ciertos efectos secundarios de la enfermedad, como “fatiga y lagunas mentales”. Ante estos síntomas, la ganadora del Oscar recurrió a lo que denomina dieta curativa post Covid, un tratamiento basado en el “ayuno intuitivo”.

Se trata de un régimen cetogénico y vegano, sin azúcar ni alcohol. Además ha explicado que ayuna desde la noche anterior hasta las 11 de la mañana del día siguiente y hace limpiezas con caldos para, supuestamente, curarse de las secuelas del virus.

Ante estas declaraciones, Stephen Powis, director médico nacional del NHS de Inglaterra (Servicio Nacional de Salud británico) y profesor en el University College London ha recordado que las estrellas e influencers, como es su caso, “deben ser responsables” al hablar de tratamientos frente al virus.

“Sus métodos no son las soluciones que nosotros daríamos, se debe aplicar ciencia seria”, afirmó Powis en declaraciones a la prensa. “Al igual que el virus, la desinformación traspasa fronteras, muta y evoluciona. Así que creo que YouTube y otras plataformas sociales tienen una verdadera responsabilidad y una oportunidad aquí”, sentenció.

El portavoz del sistema de salud británico subrayó que, si bien le “desea lo mejor” a Paltrow, “algunas de las soluciones que recomienda no son las que recomendaría la NHS”.

“Necesitamos tomarnos en serio el Covid-19 durante mucho tiempo y aplicar ciencia seria. Todos los influencers tienen que ser responsables en redes sociales y el deber de cuidar eso”, insistió.

“En enero, me hicieron algunas pruebas que mostraron niveles realmente altos de inflamación en mi cuerpo”, afirmó. “Así que recurrí a uno de los expertos más inteligentes que conozco en este espacio, el doctor de medicina funcional Will Cole. Después de ver todos mis resultados de laboratorio, me explicó que este era un caso en el que el camino hacia la curación iba a ser más largo de lo usual”, escribió.

“Todo lo que estoy haciendo se siente bien, como un regalo para mi cuerpo. Tengo energía, hago ejercicio por las mañanas y hago un sauna de infrarrojos tan a menudo como puedo, todo al servicio de la curación”, concluyó.