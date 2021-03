Coppola fue dado de alta y se recupera en su casa

sábado 27 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Guillermo Coppola fue dado de alta luego de haber estado internado en terapia intensiva e intermedia durante las últimas dos semanas. El empresario de 73 años confirmó la noticia a Teleshow. “Acabo de salir, estoy yendo rumbo a casa para continuar con la recuperación y volver al trabajo”, adelantó.

Consultado sobre cómo se siente, el ex representante de Diego Maradona comentó: “Me siento bien, pero no para tirar cohetes”. Recordemos que Coppola fue internado por problemas respiratorios. Según se informó en su momento, fueron por secuelas de cuando contrajo Covid-19 en el inicio de 2021. “La cantidad de gente preocupada que tira buena onda, una oración, buena energía. Para destacar eso. Ya vamos a hablar, no quiero hablar mucho. Justo hablaba con mi señora de ese tema. Les súper agradezco a todos y les mando un beso gigante. Voy a seguirle metiendo, con fuerza. Por eso yo digo siempre: ‘¡Animal! ¡Metele garra, animal!’”, se dijo a sí mismo, a la vez en que devolvió la gratitud recibida en su celular durante su internación.