Quesos misioneros se agotan rápido por precios más bajos

miércoles 24 de marzo de 2021 | 1:30hs.

Casi como pan caliente, los quesos misioneros se venden muy rápido por estos días. Son varias las cooperativas lácteas que ofrecen fundamentalmente queso cremoso y queso barra o tybo a precios muy competitivos frente a los productos que llegan desde fuera de Misiones. Así, por caso se indicó que el kilogramo de queso cremoso se vende (con recientes aumentos) a unos 400 pesos y el kilogramo de queso tybo a casi 500. Son cerca de 100 pesos más baratos que los valores de algunas marcas nacionales más económicas. Por las ofertas y la buena calidad de los productos, hay largas filas para adquirirlos.

“En estas fechas es característico que aumente la venta por ser Semana Santa. Nosotros hoy no tenemos stock de mercadería, lo que se produce se vende. Hay una buena demanda y nosotros estamos entregando todo a precio minorista”, comentó ayer Fernando Da Silva, gerente de la Cooperativa Alto Uruguay Limitada (Caul), de 25 de Mayo.

El directivo apuntó que se está notando una compra mayor por parte de los clientes y se la asocia a la proximidad de Semana Santa y la elaboración de comidas típicas como chipas, torta de chocho o sopa paraguaya. “Se nota un incremento en los pedidos, se lleva por mayor cantidad”, enfatizó.

Se explicó que los pedidos se centralizan mucho en la variedad de queso cremoso y en el tybo, que también son los más económicos.

“Hoy casi el 90% de la producción de leche va para la elaboración de quesos, hacemos algo de dulce de leche y yogur, pero por ahora es mínima la producción”, comentó.

Explicó, por otro lado, que están en una etapa de menor producción de litros de leche por la proximidad del invierno. “Estamos sintiendo una menor producción por la escasez de pasturas, pero es mínima, por suerte. Ya en los últimos años hubo mucha capacitación por parte del Ministerio del Agro para hacer verdeos y trabajar con silajes para garantizar más alimento a los animales, así no decae tanto la producción láctea”, explicó.

Por su parte, Victoria García, coordinadora general de Lechería del Ministerio del Agro y la Producción, explicó que en la actualidad la elaboración de quesos es prioritaria para las pequeñas industrias.

“Entre las tres cuencas lecheras provinciales están recibiendo por día 17.500 litros de leche, eso equivale a unos 2.000 kilos de queso por día. Los quesos que se elaboran son cremosos, barra, mozzarella, algunos elaboran holando o sardo. Casi todos los litros se están destinando a la elaboración de quesos”, comentó.

En cuanto a la demanda de los productos misioneros recordó que “los pedidos se mantienen durante todo el año, pero se sabe que en esta época se consume más. Lo que hacen los productores es prepararse con más alimento para sus animales, para que no decaiga la producción lechera”.

Detalló que “no se puede acumular stock porque todo lo que se produce se vende rápido. Hay una demanda que supera por mucho lo que se está logrando elaborar”.

La mayor búsqueda de quesos se vio también en el Mercado Concentrador de Posadas, donde los productos se agotan rápidamente. “Siempre, como pasa todos los años, en los días previos a la Semana Santa, hay una sobredemanda por los quesos que se producen en la provincia, que son de buena calidad y tienen muy buen precio. Pero por la época del año y por el clima, al haber una menor producción láctea, hay también una baja en el abastecimiento de quesos. Por esto en el mercado estamos trabajando con la entrega de números para las personas que quieren comprar, también con un límite de kilos por persona”, explicó Paula De Andrea, coordinadora del Mercado Concentrador de Posadas.

Detalló que “generalmente el día jueves es el de mayor demanda, es el día que los dos queseros están trabajando en forma simultánea. Y luego viernes y sábado se dividen entre uno u otro la cantidad que tienen. Lo más pedido y que está en falta es el queso cremoso y el barra, después hay mozzarella y holanda que complementan la oferta”.

Unos doce kilos por habitante

El director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (Ocla), Jorge Giraudo, explicó a El Territorio que los quesos son el principal producto de las pymes lácteas en el país. Y brindó datos actuales del consumo en el país.

“Argentina destina casi el 50% de la producción de leche (que fue en 2020 de 11.113 millones de litros) a la producción de quesos en su gran variedad. Y después de eso surgen los subproductos como los rallados y los de pasta untable. El 50% se destina a los quesos, producto de una tradición de consumo muy arraigada en el origen de la población, de origen italiano o europeo”, comentó.

Y agregó: “Argentina consumió en el 2020 el equivalente a 185 litros de leche por habitante por año. Todos los productos convertidos a litros de leche, de eso prácticamente más de la mitad corresponde a quesos. Nos comemos entre 11 y 12 kilos por habitante por año. Para hacer un kilo promedio de queso hacen falta unos 10 litros de leche”.

Apuntó además que “la producción de quesos está concentrada en empresas pymes, ya que las firmas más grandes está más diversificada en leches fluidas, yogures, leche en polvo de exportación, ya que la Argentina exporta el 25 por ciento de su producción y también somos exportadores de queso mozzarella o queso en block”.