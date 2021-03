“Un clima de m...”, recordó Gimena que se vivía en el set de ‘Mi hermano es un clon’

miércoles 24 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Luego de dos años, Gimena Accardi describió la tensión que existía en las grabaciones de la novela ‘Mi hermano es un clon’, luego de que Nicolás Cabré y Flor Vigna quedaran en medio de un rumor de infidelidad.

Por aquel entonces Laurita Fernández, novia de Cabré, tuvo una fuerte pelea con Vigna que provocó un mal clima en camarines que perduró hasta el final de la tira.

Sin gran trascendencia por su guión o actuaciones y con una duración de apenas cuatro meses, el ciclo producido por Polka y emitido por Canal 13 sí fue taquillero por los chismes que se generaban.

El primer programa salió al aire el 3 de septiembre de 2018 y un mes después, se desató un fuerte escándalo en que quedaron implicados dos de sus protagonistas: Flor Vigna y Nicolás Cabré.

En aquella historia, la dupla interpretaba a una pareja en la ficción y por esos días, la actriz -que recién debutaba con un papel protagónico- utilizó sus redes sociales para promocionar una escena de sexo que saldría al aire.

Sin embargo, a Laurita Fernández -entonces y actual pareja del actor- no le gustó nada la actitud de la bailarina y se lo hizo saber públicamente a través de una serie de mensajes de Twitter. Fue luego de que Flor borrara la publicación y dejara entrever que había un escándalo en puerta: “Me lo pidieron de muy mal modo y así lo hice, para no generar conflictos. Mi contrato también incluye la promoción del programa, y sólo publiqué una imagen, súper teen como el perfil de mi Instagram, que me acercó el Departamento de Prensa”, indicó.

La foto que publicó Vigna para promocionar la tira generó la reacción de Laurita, ya que tuvo lugar en medio de los rumores de un amorío secreto entre Cabré y Vigna. En ese entonces, Laurita consideró que la actitud de la bailarina alimentó dichas versiones, por más que ya habían sido desmentidas.

“Yo no provoco ni hago jueguitos en las redes sociales. Los demás, hagan lo que quieran. Si algo no me gusta, no lo sigo más y fin. Promocionar es publicar algo antes que suceda. Si pedís en privado puntualmente esa foto un día después del capítulo, no estás promocionando nada porque ya sucedió. Si hacés ese tipo de cosas por atrás y provocás que digan pavadas al pepe, hacete cargo. Vivos que después ponen cara de buenos”, fue el fuerte mensaje que escribió la ex jurado del Bailando en una serie de tuits.

Ya muy lejos en el tiempo de aquel comentado altercado, y de concluido el programa en enero de 2019, la tercera protagonista de la historia de Polka, Gimena Accardi, reveló que esa situación logró afectar la convivencia en el set.

La actriz participó como invitada del programa ‘Los Mammones’, el lunes por la noche y, recordó el clima que había en las grabaciones, cuando ya Nicolás Cabré y Flor Vigna no se hablaban.

En verdad, quien lo trajo a colación fue el propio conductor del ciclo de América, Jey Mammón, al recordar su breve paso por la ficción. El humorista realizó una participación especial y le tocó ir a grabar cuando la relación entre Cabré y Vigna era distante. “Yo compartí el final. Hice dos escenas -aclaró- y me sentía que era parte”, introdujo el tema.

“Ya en ese momento nadie se hablaba en las grabaciones. Cada uno estaba con su mate. Yo dije ‘¿pasa algo acá?’”, continuó Jey. “Qué clima de mierda”, agregó Accardi, comentario que desató la risa de los presentes.

“¿Había un cima de mierda o me pareció a mí?”, siguió el conductor intentando ponerle humor a aquella situación. Y la actriz destacó: “Yo seguro te recibí bárbaro”. Cabe destacar que la actriz no tuvo ningún problema con ninguno de sus compañeros. Por el contrario, continuó una relación de amistad con Flor Vigna, quien protagonizó ‘Una semana nada más’, junto a Nico Vázquez y Benjamín Rojas, comedia teatral en la que ahora ella la reemplazará.