Se diagnostican en Misiones entre 130 y 190 nuevos casos de VIH por año

lunes 22 de marzo de 2021 | 5:30hs.

Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación 136 mil personas viven en Argentina con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), pero como se trata de una enfermedad que no presenta síntomas hay un 17% que aún no sabe que la tiene y otro 30% a los que se les diagnosticó la enfermedad en un estado avanzado de infección.

A nivel país son 5.800 los nuevos diagnósticos de la enfermedad por año, mientras que en Misiones ese número se mantiene entre 130 y 190 casos anuales. En ese contexto, más del 98% de las transmisiones se producen por el uso incorrecto y el no uso del preservativo durante las relaciones sexuales.

“El no uso de preservativo hace que aumenten los contagios por enfermedades de transmisión sexual, se piensa que a uno no le va a pasar, que saben con quién están, el adolescente minimiza su riesgo”, sostuvo en diálogo con El Territorio Fabián Zelaya, reciente titular del Programa Provincial de VIH/Sida, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

Respecto de los números de Misiones, el profesional señaló que los diagnósticos se registran mayormente en personas que tienen entre 25 y 45 años, mayormente hombres. Es un número considerable, indicó Zelaya, y por ello el objetivo es trabajar arduamente en ese grupo etario. “La idea es hablar con los centros de estudiantes de las universidades para hacer charlas y explicarles la funcionalidad del programa, que no es sólo un expendio de tratamiento sino de concientización, de sensibilización, de prevención, de testeo, de consejería”, explicó.

Sin embargo, el foco también está puesto en los adolescentes aprovechando que volvieron las clases presenciales. “Queremos empezar con los testeos porque quizás han incurrido en un tiempo en el que no le dan mucha importancia al preservativo. También en las personas mayores de 55 o 60 años que están solas y nunca pudieron tener acceso a un preservativo y ni siquiera saben cómo usarlo”, acotó Zelaya.

En ese sentido, desde el programa apuntan a los testeos lo más rápido posible ante una conducta sexual o no que se considere de riesgo: “Si tuviste una relación casual y no usaste preservativo, si se te rompió, tuviste consumo de sustancias y no te acordás que pasó después, entre otras”, enumeró.

Los testeos son gratuitos y se realizan en el Hospital Baliña -donde funciona el programa- y en el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), que se encuentra en el predio del Parque de la Salud. Para este test rápido se depositan unas gotas de sangre de la yema de un dedo sobre una tira reactiva y el resultado se obtiene entre 15 y 20 minutos después. Si el resultado es positivo, debe ser confirmado con una prueba de laboratorio denominada Western Blot.

La sorpresa ante el diagnóstico

Existe una confusión general entre el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida). El primero es un virus que afecta principalmente las células del sistema inmune, que nos defienden de las infecciones; mientras que el segundo es la etapa avanzada de la infección del VIH, cuando el sistema de defensas está muy debilitado y se desarrollan complicaciones asociadas al virus.

“Actualmente con los pacientes que forman parte del programa de VIH de la provincia lo que se hace es hacerles entender que VIH no es sinónimo de muerte sino de una infección no curable pero sí tratable y convencerles de que pueden tener una vida normal, no limitarse de nada. Su responsabilidad pasa por la adherencia al tratamiento y, por el otro, al momento de la relación sexual usar correctamente el preservativo, eso es fundamental”, aseguró Zelaya.

Tiempo atrás costaba mucho la adherencia al tratamiento por parte de personas que viven con VIH puesto que el cóctel de medicamentos (Tratamiento Antirretroviral Altamente Activo) era muy alto. “Antes se tomaban entre 7 y 17 pastillas por día y hoy hay dos o tres medicamentos en un mismo componente, en una pastilla: eso simplificó mucho y convenció a la adherencia de ese paciente”, indicó.

Por otra parte, se refirió a la continuidad del programa durante el año pasado, el tiempo más duro de la cuarentena por el coronavirus. “El programa de VIH, como otros programas en contexto de pandemia, se vieron reducidos en lo que sería la consulta y atención médica. Pero hasta donde se pudo apreciar el paciente siempre tuvo la accesibilidad a sus medicamentos, a su tratamiento, sé también que se estuvo trabajando de forma concreta con distintas organizaciones civiles no gubernamentales”, cerró.

Información útil sobre el test rápido

DÓNDE

En Posadas se hacen test en el Hospital Baliña o en el Laboratorio de Alta Complejidad del Parque de la Salud, pero también puede hacerse en otros centros de salud y hospitales. Es gratuito.

CUÁNDO

Es recomendable hacerlo lo antes posible después de una práctica sexual considerada de riesgo como así también por consumo de sustancias.

POR QUÉ

Un diagnóstico oportuno brinda mayores posibilidades de mantener la calidad de vida actual. Con el tratamiento adecuado puede convertirse en una infección crónica.

TRATAMIENTO

El tratamiento es gratuito. Los equipos de salud están preparados para orientar y responder todas las dudas. No es requisito presentar documento de identidad u orden médica para realizarse la prueba.

Diferencia entre VIH y Sida

VIH

Significa virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que afecta principalmente las células del sistema inmune que nos defienden de las infecciones.

Sida

Sida significa “síndrome de inmunodeficiencia adquirida” y es la etapa avanzada de la infección del VIH, cuando nuestro sistema de defensas está muy debilitado y se desarrollan complicaciones asociadas al virus.