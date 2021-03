La Justicia de 4 horas de Zack Snyder

viernes 19 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Los fanáticos de DC Comics tienen mucho por celebrar. Mientras en los cines se estrenó Wonder Woman 1984, ahora también podrán ver por fin La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

La versión integral de la película estrenada en 2017, de cuatro horas de duración y con el corte final del director original, está disponible en Argentina para los clientes de DirecTV a través del servicio Pay Per View, en los canales 402 (SD) y 1402 (versión HD) y por Flow, a partir de hoy, en alquiler por 48 horas a un costo de 600 pesos. También se puede ver en Apple TV y Google Play.En el resto del mundo estará disponible a través de la plataforma de streaming HBO Max, que llegará a la Argentina en junio próximo.

La película estará disponible hasta el 8 de abril.

Después de un estreno marcado por las controversias en el rodaje (Joss Whedon terminó reemplazando a Snyder) y una mayoría de comentarios adversos, Snyder emprendió un corte final con su firma que despertó desde su anuncio enormes expectativas.

El elenco integrado por Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Mujer Maravilla), Ezra Miller (The Flash), Jason Momoa (Aquaman) y Ray Fisher (Cyborg), entre otros también fue parte de la polémica con el exiliado director.

Con la película estrenada, Snyder protestó: esas dos horas de cinta estaban lejos de “su” visión sobre los personajes y la historia. Mientras tanto, aparecieron reportes de quejas de los actores sobre el trato que les dispensó Whedon al volver a filmar algunos pasajes del filme (la protesta más notable fue la de Ray Fisher, intérprete de Cyborg, cuyo papel quedó muy reducido en la versión Whedon).

La polémica cobró tanta envergadura que finalmente en los despachos de Warner decidieron darle vía libre a Snyder para filmar escenas adicionales y plasmar su mirada del más célebre de los equipos superheroicos de las viñetas: la Liga de la Justicia.

Entre estas escenas adicionales hay algunos personajes añadidos, que refuerzan las alusiones del filme a los aportes de Jack Kirby al universo DC.

Fue una epopeya de metraje que exige además mucho tiempo para el espectador, que puede verse superado por las dimensiones de la historia.

Consciente de la excesiva duración, el cineasta ha querido compartir en una entrevista a Beyond the Trailer una pequeña guía para hacerlo lo más llevadera posible.

Quizás lo más inteligente que ha hecho Zack Snyder es estructurar ‘La Liga de la Justicia’ en una serie de capítulos. En concreto son unas seis partes (de entre 30 y 40 minutos, aproximadamente) diferenciadas con una séptima en forma de epílogo.

Snyder asegura que esta estructura en partes ya se contemplaba para la película de 2017. Así, para el director, lo ideal sería hacer una pausa cada dos partes, realizando de esa manera una suerte de visionado por “actos”:

Partes 1 y 2 [Don’t Count On It, Batman + The Age Of Heroes]: En el que tenemos a Batman intentando montar el equipo y se nos introduce la amenaza a la que nos enfrentamos. Aquí, justo cuando superamos la primera hora de película se haría una pausa corta.

Partes 3 y 4 [Beloved Mother, Beloved Son + Change Machine]: Después de los siguientes ochenta minutos, es donde Snyder tiene pensado hacer la pausa larga. Este será el intermedio, de un cuarto de hora, cuando la película se estrene en Imax, según detalló el director.

Partes 5, 6 y Epílogo [All the King’s Horses + Something Darker]: los 100 minutos restantes, con todo el espléndido tercer acto y el epílogo múltiple, ya se vería sin ninguna pausa.

Al haber epílogo, no hay escenas postcréditos.

Las primeras reacciones de la crítica y el fandom fue que la cinta es muy superior a la del cine y que si bien es larga, el material tiene un propósito y los personajes se amalgaman de mejor manera.

‘‘Grandilocuente, ambiciosa y muy gratificante. Es el tipo de narración cinematográfica que el equipo se ha merecido durante décadas y una compleja carta de amor al legado de DC Comics en su conjunto. No es completamente perfecta, pero me dio mucha alegría’’, fue una de las opiniones que se viralizó en la previa.