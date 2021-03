Pese al asueto, este viernes continuará la vacunación en el Finito Gehrmann de Posadas

jueves 18 de marzo de 2021 | 8:24hs.

Desde el Ministerio de Salud Pública informaron que pese al asueto por el Día de San José, Patrono de la ciudad de Posadas, este vierntes continuará la vacunación en el Polideportivo Ernesto Ghrmann.

A su vez anticiparon que las personas que tienen turnos asignados para ese día en zona Capital en deben concurrir en el horario que les fuera informado oportunamente.

Misiones solicitará más vacunas al gobierno nacional

En Misiones la vacunación contra el Covid19 avanza al ritmo lento pero firme, más allá de algunos contratiempos con el sistema de turnos, que ya están en vías de solución. Pero aún más lenta es la llegada de las vacunas que debe proveer el gobierno nacional a la provincia.

Ante esto, el gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció que elevará un pedido a la Nación para recibir más dosis en la tierra colorada. “Nosotros hemos solicitado un mayor número de vacunas, porque hay ciudades que deben estar blindadas una vez que se abran las fronteras", afirmó el Gobernador.

Así, el argumento que ensayará Misiones para convencer a la Nación que se deben enviar más dosis es la situación en la frontera. Con 40 municipios fronterizos, y con los colapsos de los sistemas sanitarios de Paraguay y Brasil por la multiplicación de casos, en el gobierno de Misiones se considera necesario ampliar la capacidad de vacunación, y el primer paso es tener dosis suficientes para esto.

Según el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, Misiones recibió 92.900 dosis de vacunas, entre los 2 componentes de la SputnikV, la Sinopharm y la Covishield. De esas, se aplicaron 49.096, según datos actualizados a las 6 de la mañana de este miércoles. De las restantes, la mayoría son el segundo componente de la SputnikV, que ya comenzó a aplicarse a los pacientes que tienen la primera dosis.

El pedido oficial

“Nosotros hemos solicitado un mayor número de vacunas, porque hay ciudades que deben estar blindadas una vez que se abran las fronteras. Son 12 millones de personas por año las que cruzan entre Puerto Iguazú y Foz, y 11 millones lo hacen entre Posadas y Encarnación (Paraguay). Solo con esos dos pasos tenemos 23 millones de personas. Y cuando se pueda abrir, esas ciudades deben estar blindadas por vacunas y con su población inmunizada”, explicó Ahuad en diálogo con el canal de noticias TN.

“Somos una provincia que tiene el 92% de su frontera entre otros dos países. Hay más de 40 ciudades de Brasil que tienen límite directo con nosotros, y en varias de ellas el sistema sanitario está en su límite. Y vemos que Paraguay también está muy complicado”, afirmó además.

Si bien Herrera Ahuad aclaró que “tenemos reforzada la vigilancia de frontera”, reveló un impreciso método de control ciudadano que -según afirmó- dio buenos resultados en Misiones. “Por ejemplo, en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, que conecta con las brasileñas Dionisio Cerqueira y Barracao, la gente pasa caminando de un lado hacia el otro. Si alguien no cumple con alguna disposición sanitaria, automáticamente los ciudadanos lo denuncian. Ahí la vigilancia la hace la propia gente”, contó.

En ese marco, Herrera Ahuad se refirió también al tráfico de granos, que también genera movimiento entre las dos orillas. “Lo que en este último tiempo nos preocupa es el contrabando de granos en las localidades ribereñas, como Colonia Aurora, Alba Posse o El Soberbio. Son pasos que se hacen en canoas o pequeñas balsas, y allí detectamos contrabando de soja”, remarcó.

Misiones es de las provincias donde los operativos de vacunación van más lentos. Según explicó el gobernador en el canal porteño, la razón se debe a que en la provincia rige “un sistema muy descentralizado en la aplicación de vacunas”.

“Nosotros vacunamos en 77 municipios. No es que lo hacemos en Posadas y en algún lugar más. Algunos de los lugares donde vacunamos están muy lejos y hay inconvenientes de logística. En las próximas 48 horas actualizaremos la carga de datos y se verá reflejado un crecimiento”, indicó.

Brasil colapsado

Brasil está sufriendo el “peor colapso sanitario y hospitalario de su historia” con casi todo su territorio con ocupación de camas de terapia intensiva superior al 80 por ciento, en estado crítico a raíz de la segunda ola de coronavirus, informó el laboratorio federal Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), del Ministerio de Salud.

Pero lo que más preocupa en Misiones es la situación en la frontera, donde los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul tienen sus sistemas sanitarios colapsados.

El de Paraná está completo en un 80%, pero la localidad de Foz do Iguazú es una de las más críticas en lo que a atención se refiere. En Santa Catarina el sistema sanitario está en un 98%, con las localidades fronterizas colapsadas. Y la peor situación es la del Estado de Rio Grande do Sul, dónde ya no hay disponibilidad de camas para atender a pacientes graves.

La proliferación de la enfermedad en la orilla brasilera, de la mano de nuevas cepas generadas en la zona amazónica, es lo que preocupa al gobierno de Misiones. Brasil tuvo este martes el récord de 2.841 muertes diarias y acumula 282.127 desde que comenzó la pandemia.