Descubren un agujero negro que se mueve extrañamente

martes 16 de marzo de 2021 | 6:02hs.

Un equipo de astrónomos detectó un agujero negro supermasivo que se está moviendo de forma inusual en el espacio profundo, pero no están del todo seguros de las razones de su comportamiento.



Los autores del nuevo estudio, publicado en Astrophysical Journal el pasado viernes, observaban agujeros negros supermasivos en el corazón de las galaxias, en busca de señales de que pudieran estar moviéndose de manera inusual. Dominic Pesce, astrónomo del centro de astrofísica Harvard-Smithsonian y autor principal de la investigación, explicó en declaraciones a The Harvard Gazette que la mayoría de los agujeros de ese tipo no suelen moverse, pues “son tan pesados que es difícil ponerlos en marcha”.



El equipo inicialmente examinó 10 galaxias distantes y los agujeros negros supermasivos presentes en sus núcleos. Estudiaron específicamente aquellos que contenían agua dentro de sus discos de acreción. A medida que el agua orbita alrededor de este último, produce un rayo de luz similar a un láser, conocido como ‘máser’, que puede ayudar a medir con mucha precisión la velocidad de un agujero negro.