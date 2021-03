Paraguay: avanza el libelo acusatorio contra el presidente

martes 16 de marzo de 2021 | 6:05hs.

Por medio de una conferencia de prensa, diputados liberales entregaron ayer a otros parlamentarios de la oposición el primer borrador del libelo acusatorio contra el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez.



Si bien no se expusieron detalles sobre el documento, el diputado Celso Kennedy adelantó que contemplará argumentos por mal desempeño de funciones tanto para Abdo como para Velázquez.



“Las acusaciones están en torno al mal desempeño de funciones en el marco del manejo de la pandemia. Además, se tiene en cuenta la inoperancia de los ministros en la ejecución presupuestaria y la especulación de las compras públicas”, explicó el legislador liberal.



Con respecto a las acusaciones contra Velázquez, el diputado mencionó que este era el responsable de llevar adelante una reforma del Estado para justificar el masivo endeudamiento tras la llegada de la pandemia. Sin embargo, no se tuvo mayores avances en el proyecto. “El vicepresidente mintió a la gente y mientras tanto se sigue malgastando”, agregó.



El parlamentario explicó que el borrador se socializará con los colegas que quieran aportar otros puntos técnicos de manera a presentar oficialmente un sólo documento, dentro de esta semana.



“Es posible que para el miércoles (mañana) tengamos el proyecto, si es que hay un consenso y logramos construir una mayoría”, mencionó.



Asimismo, Kennedy informó que ningún diputado colorado expresó su respaldo hacia la posibilidad de un juicio político, por lo que la presentación del libelo acusatorio se realizará con todos los argumentos posibles para evitar excusas.



El documento fue entregado a la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, quien también se comprometió a incluir mayores argumentos en el proyecto.



“Estamos frente a un desastre sanitario por incompetencia del gobierno, comandado por una cúpula corrupta. Enfatizamos que este gobierno no invirtió adecuadamente ni en medicamentos ni infraestructura, a pesar de que el Congreso le firmó un cheque en blanco. Nos encerraron y nos robaron”, sostuvo la diputada.



Además, reflexionó en que el Ejecutivo está realizando supuestos cambios “para no cambiar nada”, mientras que los hospitales colapsan y la ciudadanía se moviliza por el hartazgo a causa de la corrupción.



Según datos citados por el matutino ABC Color, la mejora del sistema de compras públicas hasta ahora no se dio debido a la corrupción detectada en los procesos que se llevaron a cabo desde el inicio de la pandemia.



El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a mediados de 2019 había emitido un informe en donde señalaba que Paraguay tiene un malgasto equivalente al 3,9% del PIB, en aquel entonces unos U$S 2.000 millones, por la ineficiencia de las entidades.



A partir de estos datos inclusive se creó una comisión con el sector privado para analizar medidas que permitan mejorar el gasto público, pero por el momento no se da y en el sector público persiste el despilfarro.

