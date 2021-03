El precio de la yerba va a laudo de la Nación al no haber acuerdo en el Inym

martes 16 de marzo de 2021 | 6:05hs.

La definición por el valor de la hoja verde de yerba y yerba mate canchada pasó a laudo, después de que el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) no llegara a un acuerdo para fijar el precio de la materia prima para el período que comprende los meses de abril a septiembre de este año. De esta manera, será la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación, la que fije el importe.



Dentro de lo establecido en la ley 25.564, los nuevos precios de la materia prima deben ser aceptados de manera unánime por los integrantes del directorio en el marco de la discusión y, en caso de no lograr la totalidad necesaria, será Nación quien lo defina. En esta oportunidad, y como viene sucediendo en los últimos años, Agricultura definirá el valor, situación que se replicó en más de 20 oportunidades desde la creación del Inym, en 2002.



Ayer se retomó el cuarto intermedio que se pidió el viernes para definir de manera local los valores, en el afán de evitar el laudo. Según comentaron a El Territorio, el sector de la producción solicitó un valor en torno a los 38 pesos por kilo y de 149 pesos para la canchada, monto que se maneja actualmente en el mercado. Por otra parte, el Inym presentó una grilla de costos con un kilo a 31,97 pesos, que fue acompañada por secaderos y cooperativas. En tanto, desde el sector industrial de Misiones ofreció 29,30 pesos el kilo y la canchada, a 111 pesos; y desde la industria correntina se pidió que el valor sea de 26,08 pesos y de 99,17 pesos.



Al no arribar a un consenso, desde el Inym se elaboró un expediente y adjuntó la grilla de costos presentadas por cada uno de los sectores para ser enviadas a Agricultura en las próximas horas. Esta cartera, según la normativa, tiene quince días para determinar un nuevo importe para su entrada su vigencia a partir del 1 de abril y con duración para los próximos seis meses, es decir, hasta el 30 de septiembre.



Desde la entidad yerbatera recordaron que hasta el 31 de marzo estarán vigentes los valores mínimos de 24,39 pesos para el kilo de la hoja verde y de 92,69 pesos para el kilo de yerba mate canchada, ambos valores puestos en secaderos.



Las posturas analizadas

Según consignaron a El Territorio, el Inym confeccionó una grilla de costos a la cual adhirieron el representante por Corrientes, los secaderos y las cooperativas. Allí, se propuso que el kilo de la hoja verde pase a 31,97 pesos y la yerba mate canchada a 124,97 pesos.



Por su parte, el sector de la producción solicitó que el nuevo valor sea de 38,25 pesos y de 149,17 para la canchada. Este monto fue apoyado por el representante por Misiones. En esta línea, desde la industria de la tierra colorada se presentó una grilla con un incremento del 20% al valor fijado en el último laudo, que significaría que el kilo de hoja verde cosechada pasara a 29,30 pesos.



Desde el sector industrial de Corrientes, en tanto, el precio puesto en análisis fue de 26,08 pesos para el kilogramo de hoja verde y de 99,17 pesos para el caso de la yerba canchada. Es decir, un incremento del 7% como máximo respecto del valor en vigencia hasta fin de mes, en consonancia con el aumento que autorizó la Secretaría de Comercio a la salida de molino, especificaron.



A la espera de la definición

Tras no llegar a un acuerdo unánime, se elaboró un expediente que será enviado a Agricultura para su análisis y así definir un valor para el próximo período de cosecha gruesa, que arrancará a partir del 1 de abril.



Al respecto Claudio Hacklander, representante titular de la Producción, manifestó a El Territorio que “ahora las expectativas están puestas para ver qué valor determina la Nación luego de agotar todas las instancias para arribar a un acuerdo y fijar un precio desde el Inym. Hay incertidumbre porque no sabemos qué valor podrá considerar Agricultura, pero eran posturas que eran irreconciliables”, hecho que derivó que la resolución del primer debate del año se fije desde Buenos Aires.



“Ahora la definición la tiene el Estado nacional”, remarcó.



Sobre los precios actuales del mercado, el directivo consideró que fueron muy buenos y aconsejó invertir para mejorar la eficiencia productiva, teniendo en cuenta la persistente demanda de la yerba, en el contexto de la pandemia del Covid-19 por el consumo de carácter individual.



De cara a la cosecha gruesa, que arranca en dos semanas, Hacklander manifestó: “Estamos expectantes a ver cómo van a ser los rindes, porque hubo una incidencia de la sequía que predominó en buena parte del año pasado, por lo que no tuvieron un desarrollo normal”.



Por su parte Raúl Ayala Torales, representante industrial en el directorio, brindó detalles del debate y consideró que la diferencia entre lo planteado por Corrientes y por los productores fue del 50% para el valor de la hoja “por lo que se decidió que el tema vaya a laudo para que Nación defina, como lo viene haciendo desde la fundación del Inym”.



“Esperaremos lo que diga la Nación, y lo concreto es que hoy (por ayer) se determinó que vaya a laudo”, enfatizó.



En esta línea, precisó: “Lo que plantee el gobierno nacional no va a ser significativo y en la práctica no tendrá incidencia porque ya se vende la hoja verde y la canchada a precios superiores a los indicados desde el Inym”.



Recordó que “lo que se necesita es que el gobierno autorice subas en el precio de la salida a molino”, en un escenario donde persiste el acuerdo para mantener los precios del paquete de yerba en góndola que, en muchos casos, superan los 300 pesos.

Mayoría a laudo por sobre la unanimidad

Según se consigna en la ley 25.564, los nuevos precios tanto del kilo de hoja verde como de la yerba canchada deben ser analizados dos veces al año -para el período abril-septiembre y octubre-marzo- y se debe lograr un acuerdo unánime por parte del directorio del Inym. En caso de no lograr un consenso, será la Secretaría de Agricultura de la Nación quien fije el valor.



Desde su creación en 2002, fueron más de 20 las veces en las que el precio de la materia prima yerbatera fue definido por la Nación.



El año pasado, particularmente en marzo, el directorio de la entidad yerbatera arribó a un acuerdo unánime y se evitó que la discusión por el precio vaya a laudo. En ese momento, se estableció en 20 pesos el kilo de hoja verde y en 76 pesos la canchada puesta en secadero, un acuerdo que resultó sorpresivo luego de varias semanas sin arribar a un acuerdo entre las partes. Sin embargo, en septiembre, en la víspera de la finalización de la zafra gruesa, no se llegó a un consenso. En ese momento, en el mercado se abonaba a 35 pesos el kilo de hoja y 120 pesos por la canchada.



Desde el 1 de octubre rige el precio de 24,39 pesos y de 92,69 pesos, importes que tendrán vigencia hasta el próximo 31 de marzo.



En cuanto al sistema de votación, muy cuestionado, nunca pudo ser cambiado pese a las varias propuestas que se analizaron.