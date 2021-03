Gobierno brasileño culpa al pueblo por la crisis sanitaria

martes 16 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El vicepresidente de Brasil, general retirado Hamilton Mourao, culpó ayer a la población brasileña por el avance de la pandemia al afirmar que la sociedad tiene la “naturaleza” de no “respetar reglas”, en medio del colapso del sistema hospitalario y el récord mundial semanal de muertos.



“A nuestra población no le gusta respetar las reglas, no es de la naturaleza de nuestro pueblo. Nuestro pueblo es más libertario, le gusta andar por calle, hacer fiestas. Y cuando por dos o tres meses no puede disfrutar de estos placeres de la vida, son pocos los que aguantan”, dijo el vicepresidente a periodistas.



Hamilton Mourao confirmó la salida de Eduardo Pazuello como ministro de Salud y dijo que encontrar un sucesor fue difícil “porque no se podrá arreglar todo de un día para el otro”.



“Es algo muy difícil por la característica de Brasil, de este virus, por la forma en la que se encaró esto. Es muy difícil para alguien arreglar todo de un día para el otro”, dijo.



Además, defendió al general Pazuello y sostuvo que “con una gestión muy criticada el ministro demostró resiliencia y capacidad para soportar críticas”, mientras reconoció que los aliados de Bolsonaro en el Congreso sugirieron nombres de políticos vinculados al área de salud pública para enfrentar el colapso.



Brasil tiene un promedio móvil de más de 1.800 muertos diarios en los últimos siete días y ya superó los 278.229 fallecidos hasta la fecha.



Pazuello es un militar que actuó en logística para acoger a venezolanos en el norte amazónico en 2019 y asumió el cargo en abril de 2020 luego de que renunciaran dos ministros de Salud que defendían cuarentenas y uso de tapabocas.



El elegido: Marcelo Queiroga

Precisamente, siguiendo con la línea del tema, Bolsonaro anunció anoche que el cardiólogo Marcelo Queiroga será el nuevo ministro de Salud.



Se trata del cuarto ministro de esta cartera desde que comenzó la pandemia y asumirá en los próximos días, luego de que se anunciara un acuerdo por 561 millones de vacunas hasta diciembre para poder inmunizar a toda la población brasileña, de más de 210 millones de habitantes.



Anteriormente el gobierno informó en un comunicado que el presidente conversó con la cardióloga Ludhmila Hajjar, una crítica de la gestión oficial de la pandemia y favorable a las cuarentenas y medidas de restricción para frenar los contagios.



Pero ayer, en horas de la tarde, Hajjar rechazó la oferta tras denunciar amenazas de muerte por parte de extremistas para que no se hiciera cargo de la cartera sanitaria.



“Debo confesar que me asusté, no tengo miedo; intentaron entrar dos veces a mi cuarto de hotel, publicaron el teléfono de celular en grupos de WhatsApp, recibí toda la noche amenazas de muertes; no tengo miedo pero realmente me asusté”, afirmó Hajjar luego de mantener una segunda reunión con Bolsonaro en la casa de gobierno.