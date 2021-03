Estiman multas millonarias para quienes provoquen incendios

martes 16 de marzo de 2021 | 6:04hs.

La sequía no da tregua en Misiones y en consecuencia, aumentan las probabilidades de incendios. Se estima que el 97 por ciento de los incendios forestales son ocasionados por el hombre, intencionalmente o por un descuido.



Por este motivo, el Ministerio de Ecología de Misiones informó que se multará y llevará a la justicia a todos aquellos que provoquen fuego, tanto en zonas rurales como urbanas.



“La situación por incendios representa continuar realizando trabajos de concientización en la población, tanto de las zonas rurales, como urbanas dada la magnitud del riesgo que significa el uso del fuego en días que nuevamente la falta de lluvias crean las condiciones para que se puedan generar incendios forestales”, indicaron desde Ecología. Y remarcaron que “se encuentran vigentes severas sanciones para él o las personas que realicen esta práctica ilegal, y que este organismo de contralor puso en marcha una serie de acciones para garantizar el cumplimiento de la prohibición del uso del fuego mientras esté vigente esta resolución ministerial, como también de ser inflexibles y llevar adelante sanciones pecuniarias elevadas y acciones legales contra las personas que no respeten esta medida”.



Según especificó el ministro de Ecología Mario Vialey a El Territorio, en la ley 26.552 se establecen presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema en todo el territorio nacional.



De acuerdo al artículo 7 de la referida ley, la multa sería equivalente “a un valor desde 50 hasta 10.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional”. Teniendo en cuenta que el salario mínimo, vital y móvil alcanza hoy en Argentina los 21.600 pesos, la sanción inicial superaría el millón de pesos.



Por su parte, Luis Chemes, director del Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, explicó: “en la actualidad, el índice de peligrosidad de incendios en la provincia de Misiones es extremo”.



“Rige para toda la provincia la disposición de no quemar, cualquier tipo de quema que se realice bajo este contexto es ilegal. Los recaudos tomados en la provincia son totales, quiere decir: bomberos voluntarios, bomberos de la policía, consorcios privados, plan provincial de manejo del fuego desde el Ministerio de Ecología”, indicó.



Al tiempo que recordó que esta situación de falta de lluvias se tenía previsto hasta fines de marzo. “Tuvimos en meses anteriores algo atípico y llovió mucho, donde se recuperaron ríos y arroyos, dando un panorama alentador, pero por más que llueva todo el sistema se mantiene alerta, no quiere decir que al haber condiciones favorables haya motivo para distenderse”, adujo.



Focos en zona norte

El último domingo, el avión vigía sobrevoló la provincia en busca de eventuales focos de calor. El trabajo realizado por el lapso de tres horas detectó focos en la zona Norte. El operativo estuvo coordinado por Chemes, quien indicó que los vuelos “son supervisados por un brigadista del Plan de Manejo del Fuego, y que con elementos de detección hacen el sobrevuelo para poder mostrar la zona donde se está produciendo la quema o existiese algún tipo de incendio”.



“Una vez detectado el foco informamos inmediatamente a las autoridades de tierra de la jurisdicción donde se desarrolla el incendio, de manera que se actúe con la mayor premura posible”, dijo.