Con Beyoncé a la cabeza, las mujeres arrasaron en los Grammy

martes 16 de marzo de 2021 | 6:00hs.

El domingo se celebraró la 63ª edición de los premios Grammy en el Staples Center de Los Ángeles, que tuvo a las mujeres músicas como protagonistas.



La ceremonia se transmitió por TNT y la plataforma Paramount+ para Latinoamérica.



En el moderno recinto del Staples Center hubo cuatro escenarios por los que pasaron los artistas nominados y, bajo un estricto protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus.



Las grandes divas de la velada fueron Beyoncé y Taylor Swift, que hicieron historia.



Los Grammy son otorgados por la Academia de Grabación de Estados Unidos.



Billie Eilish, Beyoncé, Taylor Swift, H.E.R. y Megan Thee Stallion triunfaron el domingo en la fiesta de la música que se celebró en el centro de convenciones de Los Ángeles con Trevor Noah como presentador.



Eilish, que arrasó el año pasado en los Grammy y en esta edición tenía cuatro nominaciones, se alzó al final de la gala con el premio más prestigioso, el de grabación del año, por ‘Everything I wanted’.



Al recibir el Grammy, la joven estadounidense expresó su admiración y cariño por Megan Thee Stallion, a quien, dijo, le correspondía ese reconocimiento.



Taylor Swift obtuvo el Grammy a álbum del año por ‘Folklore’ y se convirtió en la primera mujer que gana dicho premio tres veces (junto a Fearless en 2010 y ‘1989’ en 2016). Solo hay otros tres artistas con tres Grammy por álbum del año; Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.



El otro gran récord lo batió Beyoncé, que con los premios ganados el domingo se convirtió en la artista femenina con más Grammy de la historia, con 28 galardones, uno más que Alison Krauss.



El británico Harry Styles, por su parte, recibió el galardón a mejor actuación de pop en solitario por ‘Watermelon Sugar’.



En el escenario central y sobre la alfombra roja no faltaron las referencias a la crisis sanitaria y a las tensiones raciales que marcaron un convulso 2020 en Estados Unidos.



Los organizadores querían evitar a toda costa que la gala se viera aburrida, por la virtualidad. En este sentido, la escena de Harry Styles haciendo bailar a Billie Eilish con su canción ‘Watermelon sugar’ refrescó la ceremonia, remarcó la prensa internacional.



Esa canción, precisamente, le daría al cantante su primer Grammy a la mejor interpretación de solista pop. Lo mismo sucedió al ver a Bad Bunny, premiado con el mejor álbum de pop latino o urbano por ‘YHLQMDLG’, cantando al ritmo de ‘Don’t start now’ de Dua Lipa, mientras la británica la interpretaba sobre el escenario. Más tarde, la joven se llevaría el Grammy a mejor álbum pop vocal por ‘Future nostalgia’, coronando su veloz inmersión en la escena musical global. La ceremonia contó con actuaciones en directo y otras grabadas. El presentador, el cómico Trevor Noah, con bastante gracia y fluidez, logró que los bruscos cambios de vestuario y escenario no fueran pesados y el foco estuviese puesto en disfrutar, de alguna manera, la nueva normalidad.



Reconocimiento

Los Grammy han sido criticados durante años por la falta de reconocimiento a la música creada por la comunidad negra. Y aunque este año no fue la excepción, el tema racial estuvo muy presente durante la jornada. Beyoncé no había conseguido una victoria en una categoría importante desde 2010. Los dos discos más alabados por la crítica de su carrera, el homónimo ‘Beyoncé’ y ‘Lemonade’, no se llevaron el gramófono dorado. Este año llegó a la ceremonia encabezando la lista de nominaciones -liderada por mujeres-, con nueve candidaturas, y fue su música sobre la injusticia racial en Estados Unidos la que la llevó a hacer historia.



Los ganadores

Algunos de los ganadores de los Grammy en cada categoría son:



Billie Eilish en la categoría Grabación del año por ‘Everything I wanted’, es el reconocimiento más preciado. El Grammy al álbum del año fue para ‘Folklore’ de Taylor Swift.



El Grammy a la ‘canción del año’ fue para H.E.R y Tiara Thomas por ‘I Can’t Breathe’. Se trata de un tema de reivindicación inspirado por las protestas raciales que estallaron en el verano 2020 de Estados Unidos, tras la muerte de George Floyd, asfixiado por un policía durante ocho minutos. El título, ‘I can’t breathe (no puedo respirar)’ hace referencia a la frase que Floyd pronunció antes de morir y que se convirtió en lema contra el racismo y la brutalidad policial.



Artista revelación fue Megan Thee Stallion. Dua Lipa se quedó con el galardón al mejor álbum pop por ‘Future Nostalgia’. Mejor actuación pop en solitario: ‘Watermelon sugar’ de Harry Styles; mejor actuación pop en dúo o grupo fue para ‘Rain on Me’ de Lady Gaga con Ariana Grande. El Mejor álbum de rap fue ‘King’s disease’ de Nas. Mejor canción de rap: ‘Savage (Remix)’ de Megan Thee Stallion ft Beyoncé. Mejor actuación de rap fue para ‘Savage (Remix)’ de Megan Thee Stallion ft Beyoncé y mejor video musical, ‘Brown skin girl’ de Beyoncé. Mejor álbum de rock para ‘The new abnormal’ de The Strokes. Y para los latinos, los ganadores fueron mejor álbum de pop latino o urbano: ‘YHLQMDLG’ de Bad Bunny y Mejor álbum de rock latino o alternativo: ‘La conquista del espacio’ de Fito Páez.