Arana entre los proyectos laborales y la paternidad

miércoles 10 de marzo de 2021 | 1:36hs.

De perfil muy bajo, Facundo Arana no es una figura que suela dar entrevistas, pero en esta oportunidad decidió abrirse y contar algunos aspectos de su vida personal, en una charla que brindó en el programa que conduce Pablo Montagna por Radio Rivadavia.

En ese contexto, expresó que los vivos de Instagram que hacía a la medianoche lo ayudaron a sobrellevar el encierro de los primeros meses. “Durante la pandemia dije: ‘bueno, estoy en mi casa, tengo resuelto el tema de la comida y otras cuestiones, que si no las tuviera resueltas realmente no la estaría pasando nada bien’ y entonces tomé conciencia de que había un montón de gente que no la estaba pasando bien. Nosotros no podíamos salir de casa y entonces fue que pensé a la hora que uno se tiene que ir a dormir y a veces la noche se hace larga y no tenés la obligación de levantarte temprano, pensé en hacer como si fuera un programa de radio y ahí arranqué con los vivos”. Y agregó: “Fueron 80 y pico de días, me sentí muy feliz de hacerlo y con una repercusión que jamás hubiera pensado”

En el plano personal, reveló un curioso detalles con respecto a la elección de su hija mayor, India, que tuvo junto a su compañera, la modelo María Susini. “Cada vez que me veía China Zorrilla me decía: ‘¿Cuándo va a nacer esa india?’ Y lo dijo antes de saber que era una mujer la que venía en camino. Si no fuera que estamos hablando de China, me sorprendería, pero tenía esa magia loca”, recordó sobre la actriz.

Y se refirió al futuro de sus tres hijos: “Los criamos para que sea lo que sea que hagan, tienen que hacerlo por la buena senda y con una sonrisa en la cara y nosotros vamos a apoyarlos con todas las ganas. Hoy podemos dar la mejor formación posible para que encaren lo que más les gusta, pero la vida de ellos es de ellos”.

Entre sus proyectos laborales, figura una gira teatral con “En el aire”, un unipersonal que llevó a cabo hasta principios de 2020, donde encarna a un locutor que transmite su programa desde un teatro recuperado en un pueblo perdido y en ese teatro hay magia, que se empieza a mezclar con la magia del teatro.

Por otra parte, está terminando con las grabaciones de Pequeña Victoria: “Tengo varios capítulos ahí, de hecho los estoy terminando de filmar el 15 de marzo, ya grabé casi toda mi participación, muy contento con la posibilidad de encarar esto. Fue muy maravilloso”, señaló.

Sin embargo, no deja de ser consiente que el contexto aún es muy difícil. “No estoy arrancando con todos los motores a full, soy muy respetuoso de todo lo que está pasando. El otro día murió una médica por Covid en el Hospital Fernández, entonces a mí todas esas cosas me dan ganas de avanzar a media asta. Es durísimo todo lo que está pasando”.

En otro tramo de la entrevista, habló sobre la dura situación de la donación de sangre en el país, una bandera que él lleva para concientizar desde hace años. “En Argentina no tenemos un gran número de donantes de sangre, los hay pero no todos los que se necesiten. Entonces de golpe un día te dicen ‘che, hay una pandemia mundial, no salgan de sus casas´, pero lo que no se detiene es la demanda de donantes. Entonces fue algo terrible, los bancos de sangre se fueron a cero, no se puede esperar”.