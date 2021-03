Pequeñas epopeyas de raíces y bordes

miércoles 10 de marzo de 2021 | 1:35hs.

El canal social latinoamericano Trama al Sur presenta esta semana una retrospectiva de Ana Zanotti, con seis títulos seleccionados por la documentalista radicada en Misiones.

El ciclo forma parte de los contenidos programados para este mes y orientados a reflejar las luchas, el trabajo y las miradas de las mujeres. Comenzó a emitirse el lunes 8M desde el canal de Youtube de Trama al Sur y continuará hasta el viernes, todos los días con una nueva entrega desde las 20. Luego de estas funciones, las películas continuarán en la plataforma para reproducirse de manera gratuita.

En diálogo con El Territorio, Zanotti se refirió a la invitación que recibió por parte del canal con fuerte impronta comunitaria y cómo eligió las piezas que integran la retrospectiva. También sobre sus actuales proyectos.

La propuesta de armar la retrospectiva le llegó del realizador uruguayo Gustavo Carbonell, que integra el proyecto Trama al Sur y que vivió y trabajó mucho tiempo en la tierra colorada.

“Hace muchos años, allá por fines de los 80 con Gustavo y otros compañeros y compañeras trabajamos en el Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo, el Sipted, que era un espacio pionero para el desarrollo de la comunicación audiovisual en Misiones y en el país. Bueno, ahí se armó una especie de laboratorio audiovisual, con las herramientas que habían entonces. Cada uno compartía lo que aprendió, yo estudiaba antropología social y desde ese lugar sumé la investigación y aprendí a editar y a producir, en el Sipted comencé mi camino como documentalista. Después, claro seguí un camino más independiente. Pero este grupo del Sipted, este espacio de colaboración estuvo en la base para generar producción audiovisual, y luego para sostener que no se caiga y que se promueva una ley. Hoy tenemos el Iaavim”.

Y añadió, “cuando me hablaron de una retrospectiva, bueno, yo pensaba una retrospectiva es para los próceres (risas). Pero de Trama al Sur me dijeron que lo valioso para el ciclo es el camino, poder mostrar estos trayectos de realizadores latinoamericanos. En el laboratorio del Sipted compartimos un momento muy especial de la historia audiovisual en Misiones, y bueno entonces me puse a pensar esta retrospectiva como trayecto y tratar de reflejar algunas etapas”.

Así, Zanotti escogió materiales que dan testimonio de cada época: “Seleccioné un documental sobre las paseras, esas mujeres que realizan una gran epopeya para subsistir y que hoy, con el puente cerrado no sabemos cómo están. También, hay una ficción de un minuto que se llama Mi mujer no trabaja y que narra que el hombre es el que trabaja porque le pagan y la mujer está en la casa, haciendo tareas pesadísimas, sin descanso, sin reconocimiento y por supuesto sin paga. Esa película que era de unos 15 minutos y que hace unos años la reduje a un minuto busca reflexionar sobre la desigualdad entre mujeres y hombres”.

Otras cintas son Y que viva el señor San Juan, que rescata la tradición del cruce de brasas y los juegos de la festividad del santo que son el sincretismo entre religiosidad y pueblo.

Y también está Ramón Ayala, un cronista de la vida, documental de 1991 que comenzó a registrarse cuatro años antes con entrevistas al poeta y músico.

Sobre el género documental, la directora y guionista refirió que, “me interesa hacer una búsqueda en las realidades. Y el documental hace eso. Hay que investigar y conocer el ámbito en que se construye la historia para ver qué contar y de qué manera. Y esa historia que contás es tu punto de vista de esa realidad sobre la que trabajaste. Al venir del campo de las ciencias sociales me parece que es tan rico, inesperado, formador, educativo, porque uno conociendo al otro puede buscar puntos de entendimiento”.

Su fuente de inspiración -indicó- es siempre el mundo cercano, las historias cotidianas, quizás invisibilizadas de tan vistas. “Una quiere contar sobre su aldea, lo que conoce y siente que debe ser compartido, comunicado y rescatado. Trato de reflejar distintos aspectos de nuestra vida por esta zona, estos espacios que yo los llamo espacios de borde, que hay muchos teóricos que abordaron el concepto. A mí me gusta mucho ese concepto, el borde que expresa líneas que parece que establecen bordes, pero esos bordes son constantemente atravesados y cambiados en todos los sentidos”.

Bordes mujer-varón, generacionales, lingüísticos, étnicos, económicos se ponen a girar y tensionar y convivir en una región de frontera, un borde geográfico. “Vivimos gestionando bordes. Yo incorporé en mi trabajo el borde como título con Escenas de la vida en el borde”.

Proyecto en marcha

La documentalista junto a su equipo viene desarrollando hace algunos años un nuevo documental, Nos vemos la semana que viene, que cuenta la vida de las mujeres feriantes, que todas las semanas dejan sus chacras para ir a la ciudad a vender sus productos en las ferias francas.“Es un proyecto que lo estamos haciendo hace algunos años, en la gestión política anterior fue bastante difícil tener los recursos, ahora estoy trabajando en un segundo corte del documental que queremos mostrar pronto”, dijo.

Remarcó que además de la investigación, el registro de imágenes y testimonios, el montaje y la edición; la socialización de su experiencia como realizadora es sumamente importante para ella.

“Siempre puse mucha energía en transmitir, que es ese no quedarse con la experiencia solo para uno. Poder contar y ayudar tal vez a encaminar determinadas inquietudes”. En está línea da cursos de formalización en el ámbito formal y comunitario. “Con Unicef hicimos un taller para adolescentes que se llamó ‘Un minuto por mis derechos’, también hicimos talleres en la Unam y desde el año pasado estoy en la cátedra de realización documental de La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, Enerc NEA”.

En detalle

Retrospectiva

El ciclo retrospectiva de Ana Zanotti comenzó el lunes con ‘Un paso con historia’ (1998) y ‘Mi mujer no trabaja’ (1988). Ayer se emitió ‘Seguir siendo’ (1999). Hoy a las 20: ‘Y que viva el señor San Juan’

Culmina el viernes

Mañana se sumará Mixtura de vida (2002) y el viernes, Ramón Ayala, un cronista de la vida (1991). Todos los títulos quedan disponibles en Youtube Trama al Sur.