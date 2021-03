Insisten en lograr la paridad en todas las áreas del Estado

martes 09 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Según consignó la licenciada Fernanda Fedeli, de Huellas de Género, “en 2018 celebramos la Ley de Paridad de Género en esta provincia, y aún hoy, 2021, no se ha logrado la paridad númerica siquiera en el ámbito legislativo. Actualmente el 40% de la bancas son ocupadas por Mujeres, pero en lo que deja el análisis de la labor legislativa provincial, sólo el 6 % de los Proyectos presentados tienen que ver con la lucha por la igualdad, combatir la Violencia y los derechos de las Mujeres”, contextualizó.



“Nos quedamos con el speach y corroboramos que esa tan deseada “igualdad no se refleja en la realidad. No he escuchado alzarse ninguna voz proclamando la paridad sustantiva en todos los ámbitos del Estado, ya que la Ley de Paridad aprobada años atrás, sólo contempla la igualdad en los cargos legislativos. La lucha debe claramente proponer la paridad de género en todos los ámbitos estatales”, dijo.



“Cuando ya no existan las subrepresentaciones, las mujeres que realmente luchan por los derechos de otras mujeres, podrán ocupar los lugares correspondientes y poner en agenda las necesidades del colectivo. La violencia se sostiene y convalida en los ámbitos de Poder, los beneficios y prioridades se establecen en estos ámbitos, quizás cuándo se entienda esto, posiblemente, nuestra realidad sea realmente más igualitaria”, opinó.