domingo 07 de marzo de 2021 | 1:00hs.

Las más pedidas

by DJ Chappa

1-Antes que salga el sol-Natti Natasha;Prince Royce

2-Bebé -Camilo; El Alfa

3-Tan enamorados- CNCO

4- Chica ideal- Guaynaa; Sebastián Yatra

5- Te quiero por eso - MyA

6- Miedito o qué? - Danny Ocean; Ovy On The Drums; Karol G (foto)

7- Playa Tini

8- 11 razones- Aitana (foto)

9- Golden- Harry Styles

10- Vida de rico - Camilo