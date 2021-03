San Pedro: vecinos indignados por usurpación de un espacio verde

martes 02 de marzo de 2021 | 10:11hs.

El lugar es a metros de la delegación municipal y la ruta nacional 14. De acuerdo a lo indicado por los autoconvocados, no se trata de personas carenciadas por lo que exigen el accionar de la Justicia.

La usurpación del terreno ocurrió en el transcurso de último lunes. En el espacio verde una familia primero cerró con tejido parte considerable de la superficie y el mismo lunes comenzó a edificar una pequeña casa de madera.

Este martes es posible observar la construcción en marcha, un automóvil y varias personas custodiando el lugar. Solo teniendo en cuenta los materiales utilizados y la presencia de un automóvil, es posible deducir que no se trata de personas de escasos recursos, porque si así fuera, no tendrían condiciones para adquirir, por ejemplo, tantos metros de tejido.

Pese a que los vecinos dieron aviso a la Policía, los ocupantes avanzaron con la edificación, por lo que se autoconvocaron en una plaza a fin de que las autoridades liberen el espacio que resulta un lugar de esparcimiento para los niños del poblado.

De acuerdo a los datos suministrados por los vecinos, la vivienda sería para una mujer que no tendría casa y se estarían usando a una familia con una persona discapacitada que tendría una vivienda del Insituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha).

“Esa familia no necesita, están usando a una persona con un hijo discapacitado que tiene una vivienda, nos juntamos porque ese tipo de cosas no puede seguir pasando, el espacio no estaba abandonado, hace unos días lo limpiaron, quedan pocos espacios y no podemos permitir este atropello a un bien de nuestros hijos”, manifestaron los vecinos autoconvocados, a El Territorio.

Los vecinos habían presentado un proyecto para que en el lugar se habilite una cancha de fútbol para los niños ya que está lindante a una de las principales plazas.