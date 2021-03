Legisladores misioneros analizaron ayer el discurso

martes 02 de marzo de 2021 | 6:04hs.

El presidente de la Nación, Alberto Fernandez inauguró ayer un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, con un discurso que duró casi dos horas, en los que repasó su gestión de gobierno frente a la pandemia de coronavirus y adelantó algunas políticas a ejecutar durante este año.



En una asamblea legislativa diferente por la pandemia, con menos de la mitad de los legisladores presentes en el recinto, que en el caso de Misiones estuvieron representados por la diputada renovadora Flavia Morales y por el senador del PRO, Humberto Schiavoni, el Presidente de la Nación dijo: “no llegué a la Presidencia para ser sordo a las críticas bien intencionadas, como tampoco para dejarme aturdir por críticas maliciosas” en clara referencia al escándalo por la vacunación irregular de funcionarios y amigos del poder, que sacude al gobierno nacional.



El Territorio diálogo con los diputados y senadores que representan a Misiones en el Congreso de la Nación para conocer qué análisis hacen del discurso presidencial teniendo en cuenta la realidad de la tierra colorada. Las respuestas de los legisladores se dividieron claramente, donde los opositores calificaron el mensaje presidencial como “vacío de contenido”, mientras que desde la renovación misionera destacaron “el espíritu federal de un Presidente que sabe escuchar las necesidades de las provincias”.



“Escuché a un presidente que conoce la realidad que está viviendo el pueblo argentino y eso me genera alivio como a cualquier ciudadano, porque cuando se entiende cuál es el problema es más fácil resolverlo”, señaló el diputado Diego Sartori.



Según Sartori, “al enumerar el problema de la conectividad para el acceso a Internet, que tanto necesitamos en todos los municipios de Misiones, o del precio de los servicios públicos que también conocemos muy bien los misioneros o de las obras públicas que también se necesitan en todo nuestro territorio para generar más trabajo y crecimiento de las comunidades, está hablando de un país más igualitario y federal”.



De acuerdo a lo que señaló el diputado “fue un discurso integral, que incluyó todas las necesidades del país y no sólo las de Buenos Aires y eso a los que somos del interior nos entusiasma porque sabemos que necesitamos trabajar en forma urgente sobre todas las respuesta que pedimos desde las provincias, más aún desde las provincias del norte que siempre estuvimos tan postergadas en las decisiones del país central”.



Por su parte, el diputado Ricardo Wellbach dijo que “el presidente nombró en varios tramos de su discurso a los gobernadores y eso marca el espíritu federal de su gestión. También habló de la unidad de todos los argentinos. Estas dos palabras que son federalismo y unión creo que son el marco político de su mirada sobre el país, y es algo que compartimos desde Misiones”.



Seguidamente Wellbach destacó que “la idea de declarar la emergencia energética es una cuestión crucial como así también la de desdolarizar los valores de lo que pagamos en este país por los servicios públicos, que creo que es central para parar la carrera inflacionaria. Lo mismo puede ser extensivo a la carne y a los productos más esenciales de la mesa de los argentinos que no se pueden pagar aca teniendo en cuenta el dólar porque el salario argentino es en pesos”.



El diputado Wellbach también destacó como positivas las proyecciones de “industrializar el litio que puede significar un gran avance para la industria automotriz que funcione en base a energía eléctrica y no a hidrocarburos, que como sabemos los que vivimos lejos de Buenos Aires siempre pagamos más caro el combustible”.



Según Wellbach también resulta positiva la idea de “investigar qué pasó y a dónde fueron a parar los millones de dólares que se tomaron prestado en la gestión de Macri a través de una querella criminal que determine las responsabilidades”.



La mirada de la oposición

Por su parte, el senador Humberto Schiavoni criticó “que el sector del turismo que en Misiones se encuentra tan golpeado no haya encontrado en el discurso del presidente ninguna medida concreta de ayuda” y dijo que “es algo que en nuestra provincia se espera y que estuvo ausente en la agenda del presidente”.



Finalmente el senador del PRO también destacó que “el presidente no habló de lo que todos los argentinos esperan saber qué es cómo van a garantizar la campaña de vacunación en todo el país. Esa es la preocupación de la gran mayoría y no tuvo una respuesta de Fernandez”.