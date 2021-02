Quiénes relatarán y comentarán los partidos de la Copa de la Liga Profesional por la TV Pública

sábado 27 de febrero de 2021 | 8:37hs.

La presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, celebró que desde este viernes la TV Pública transmitirá dos partidos por fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y así los televidentes volverán a tener acceso a este contenido en forma gratuita luego de casi cuatro años, cuando a partir de junio de 2017 el torneo fue privatizado. La periodista confirmó además quiénes serán las duplas de relator y comentarista de cada encuentro.

En declaraciones a Radio País, expresó que “el fútbol es una pasión y un sentimiento que une a los argentinos y es una alegría que sea gratis a través de un canal abierto”, mientras que agregó en AM 870 Nacional: “Nuestro concepto de a quién nos dirigimos no es a alguien que es un cliente a quien vos le ofrecés un pack. Nosotros tenemos la obligación como Estado de darle la posibilidad a aquel que no tiene acceso”.

Dos partidos por fecha de la Copa de la Liga Profesional serán transmitidos en forma gratuita para los televidentes.

También dijo que “el objetivo de tener otros partidos”, incluso de la B Nacional. Sin embargo, aclaró que “por ahora no tenemos los equipos grandes. Ni Boca ni River. No lo abandonamos como objetivo, pero esas son las condiciones actuales”.

Lufrano informó que las transmisiones serán llevadas a cabo por trabajadores de la planta estable del canal, con lo que no implicará erogación extra alguna.

La transmisión de Argentinos Juniors vs. Vélez Sarsfield (desde las 21) estará a cargo de Gustavo Kuffner, Miguel Osovi, Juan Ballesteros, Germán Berghmans y Sofía Martínez.

“Siempre es un objetivo que Televisión Pública pueda transmitir para todo el país el fútbol”, indicó Lufrano. También se refirió al reality Relatoras Argentinas, con el que la señal buscará mujeres para la transmisiones de fútbol, y sostuvo: “Tratamos de ampliar derechos. Como dijo Julieta Lanteri, los derechos no se mendigan, se conquistan”.

Programa de la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional

Viernes 26 de febrero

19.15 | Aldosivi – Arsenal (Yael Falcón Pérez)

19.15 | Defensa y Justicia – Patronato (Andrés Merlos)

21.30 | Argentinos – Vélez (Fernando Rapallini)

Sábado 27 de febrero

17.10 | Banfield – Colón (Fernando Espinoza)

17.10 | Talleres – Newell’s (Facundo Tello Figueroa)

19.20 | Independiente – Gimnasia (Pablo Dóvalo)

21.30 | San Lorenzo – Central Córdoba (Fernando Echenique)

Domingo 28 de febrero

17.10 | Platense – River (Ariel Penel)

19.20 | Estudiantes – Racing (Silvio Trucco)

21.30 | Boca – Sarmiento (Nicolás Lamolina)

Lunes 1° de marzo

19.15 | Unión – Lanús (Pablo Echavarría)

21.30 | Atlético Tucumán – Huracán (Nazareno Arasa)

21.30 | Rosario Central – Godoy Cruz (Diego Abal)