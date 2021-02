“Son infundados sus argumentos, muy pobres”

viernes 26 de febrero de 2021 | 6:03hs.

Ante la noticia de la apelación, la página del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género emitió un comunicado bajo el título “La apelación a de la liberación de María Ovando no debería prosperar”. En ella, la defensora Roxana Rivas criticó duramente a la fiscal Álvarez y expresó que “tenemos la tranquilidad de que son infundados sus argumentos, es muy pobre en general”.

Rivas remarcó que la “única vía que procede es el Habeas Corpus, la base de esta acción es la arbitrariedad de la detención de María al momento de la condena. Ella llegó en libertad al debate oral y debió permanecer en esa condición hasta tanto la sentencia quede firme.”

La defensora señaló que la representante del Ministerio Público Fiscal confunde un Hábeas Corpus con medidas cautelares e insistió que la condena a Ovando fue apelada y se encuentra suspendida. “No hay motivo legal para que justifique su encarcelamiento y no hay órgano jurisdiccional que pueda revisar esto porque ya el Tribunal rechazó la excarcelación que presentamos ni bien fue detenida”, reclamó.

Desde el equipo de defensa expresaron que el documento de apelación tiene “falencias técnicas”, tanto en la argumentación como en las citas con las que pretende respaldar su posición. Al respecto, expresaron que la jurisprudencia citada es anterior a la última reforma de la Constitución en el 94, donde no estaban previstos los tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Y lo hace tan mal que al citar esos fallos previos al 94 lo hace para sustentar que si se han garantizado los derechos de María Ovando lo cual no es así”, apuntó Rivas. Y siguió: “Sus citas no son completas, no dice de dónde las saca, por lo cual son de difícil contrastación, lo que vulnera el derecho a defensa a la hora de contestar el recurso”.

En otro fragmento del comunicado, la defensa marca que hay un agravio a la figura de Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, al citar un Hábeas Corpus presentado por el represor Antonio Orlando Vargas.

La remisión por parte de la Fiscal a cuestiones ajenas a su competencia es evaluada por la defensa de María Ovando como señales de que “claramente está habiendo un trabajo corporativo, probablemente con el Fiscal Rodríguez, para volver a meter a María presa”.

