"Para Manuel siempre fue gratis golpear a Mica", lamentó una amiga de la modelo atacada por su ex pareja

miércoles 24 de febrero de 2021 | 15:23hs.

El ataque que sufrió la modelo misionera oriunda de Eldorado, Micaela Staggemeier, el domingo a la madrugada en manos de su ex pareja, Manuel Alejandro D. A. (28), ya trascendió a los medios nacionales.

No es la primera vez que la joven es víctima del mismo agresor y cada hora que pasa se conocen más detalles de la impunidad con la que se movía, tanta que recién ahora y por la exposición pública del caso, fue detenido bajo los cargos de lesiones leves y violencia de género.

En la víspera, la víctima junto a familiares y allegados se manifestaron frente a la sede judicial eldoradense que lleva adelante la causa, reclamando que esta vez haya un castigo porque hasta ahora "para Manuel siempre fue gratis golpear a Mica porque nunca hubo una verdadera intervención judicial hasta este domingo que lo detuvieron".

Lo dijo Daiana Ruiz Díaz, amiga de la víctima y quien junto a su pareja tuvo una intervención clave al rescatarla de las manos del agresor que, en ese momento, estaba junto a dos conocidos que también fueron apuntados por la denunciante ya que presenciaron toda la secuencia de golpes sin siquiera intervenir.

Sobre lo ocurrido esa madrugada, previo y posterior al rescate de Micaela, la joven recordó que "estábamos en nuestro local (con su pareja) preparándonos para cerrar cuando recibo una llamada de Mica. Se cortó pero volví a llamarla porque sabía que algo no estaba bien, ya que conocía que sufría maltratos. Me preocupé, quería saber dónde estaba. La fuimos a buscar con mi novio y mi cuñado a la estación de servicios pero me avisó estaban estacionados frente a nuestro local".

"Cuando llegamos vemos a Manuel forcejeando con Micaela, sacándola del auto, mi pareja y mi cuñado lo apartan, ella entra a mi vehículo. Estaba toda ensangrentada, por eso de inmediato llamamos a la policía. Manuel intento escapar y fue detenido. Lo recuerdo y quiero llorar", lamentó.

Ruiz Díaz contó que "en reiteradas veces él la golpeo, amenazaba con pegarla si la veía, se burla de ella, de su familia. Micaela tuvo que irse del país por miedo a las amenazas de este sujeto", y en ese contexto pidió "que der una vez por todas se haga justicia, ninguna mujer bajo ninguna circunstancia debería ser golpeada como Manuel la golpeó".

“¿Por qué no puedo estar en paz? Él no tiene miedo de matar"