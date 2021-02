Green Day estrenó ‘Here comes the shock’

martes 23 de febrero de 2021 | 6:00hs.

A un año de la salida del disco Father Of All Motherfuckers, Green Day sorprendió a sus fans con la salida de un nuevo tema Here comes the shock, acompañado de su correspondiente video.

En las imágenes podemos ver en acción a la cofundadora de Punk Rock Aerobics, Hilken Mancini, quien brinda una fuerte clase de baile siguiendo el ritmo del tema.

La canción ya se había escuchado, en la presentación de la banda estadounidense en el marco del evento NFL Honors, en lo que fue la previa del Superbowl. También fue el primer show en vivo de la banda desde que arrancó la pandemia.

Billie Joe Armstrong, líder de Green Day, contó que el parate lo sorprendió en plena actividad y que aprovechó el tiempo componiendo nuevas canciones para la banda. Además, el músico contó que no pudo esperar a que la pandemia termine para poder juntarse en una sala con Mike Dirnt y Tré Cool.

“Tenía todas estas melodías en mi cabeza, así que escribí seis canciones desde que todo esto ha estado sucediendo”, le dijo el cantante a la revista Kerrang! en abril desde la comodidad de su casa, donde pasa los días viendo capítulos de la serie The Office, mirando documentales punk y jugando con sus perros.

El grupo fue uno de los primeros en suspender su actividad, una gira por Asia que estaba programada para mediados de marzo de 2020 y que los llevaría a tocar a Singapur, Tailandia, Filipinas, Taiwan, China y Japón. Pero aprvecharon la cuarentena para lanzar un EP de remixes de canciones de la trilogía de discos ¡Uno!, ¡Dos!, ¡Tré! de 2012.