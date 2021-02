La nueva vida de Adrián, el chico por el cual todo el país debatió la eutanasia

sábado 20 de febrero de 2021 | 15:47hs.

El pico máximo de exposición pública a nivel nacional que tuvo el caso de Adrián Martínez ocurrió a mediados de agosto del año pasado, cuando su madre, Eva Briñocoli, habló con El Territorio desde el dolor y la impotencia al ver que no podía hacer más para que la calidad de vida de su hijo mejore.

Y en esa desesperación valoró diversas opciones, incluso pidió una extrema: la eutanasia, práctica que en el país no está legalizada.

Es que el chico de 22 años padece una discapacidad que llega al 100 por ciento, con parálisis cerebral y crisis convulsivas constantes, por lo que depende exclusivamente de otras personas en todos los ámbitos de su desarrollo diario.

"Yo no soy una mala madre que quiere matar a su hijo. Sólo pido una ayuda para él. No me afirmo en una eutanasia o pido sólo eso. Ya fuimos a un montón de psiquiatras y neurólogos, pero quizás hay algún otro al que no fuimos o algún estudio que se le pueda hacer para realmente saber si se deteriora cada vez más por las convulsiones o por alguna otra enfermedad que tiene", expresó la mujer cuando el caso cobró estado público.

Desde aquel momento pasaron muchas cosas, entre las cuales confirmaron asistencia constante del Estado y el acompañamiento domiciliario de una terapeuta, pero la más trascendente sucedió ayer al mediodía.

Adrián llegó al Hogar Espíritu Santo de Oberá (que depende de la Fundación Hogares Guillermo Hayes) para comenzar una nueva vida en el lugar que desde ahora será su casa, rodeado de un grupo de profesionales que le brindará todo lo necesario para su desenvolvimiento pleno, asegurando en ese contexto la medicación diaria.

Llegó en una ambulancia de la red provincial de traslados acompañado de sus progenitores e inmediatamente tomó contacto con su nueva familia, que serán los otros chicos y adultos con capacidades diferentes que están alojados desde hace varios años.

Se aferró especialmente a Sol, una perra mestiza que fue una de las primeras en darle la bienvenida.

"Gran cambio para el chico"

En diálogo con El Territorio, el administrador de los hogares, José Yakubow, explicó que la llegada de Adrián "se dio desde el ámbito judicial en función del reclamo que la madre había hecho público, es decir, fue un proceso tramitado en la justicia familiar que involucró tanto a la familia como al IPS que se ocupó también de la logística del traslado desde Candelaria".

"Para él será un nuevo cambio de vida porque hasta ahora estuvo contenido por su familia, y muy bien contenido. Nosotros que trabajamos con chicos con capacidades diferentes sabemos cuando un chico está atendido, y en este tipo de discapacidad que es parálisis cerebral, necesita todo, que es darle de comer, atenderlo, bañarlo. En 22 años lógicamente hubo un desgaste en la familia porque se ocupó al pié del cañón de atender todas sus necesidades y demandas", añadió.

Sobre el futuro de Adrián, Yakubow dijo que "va a tener una vida más social, más de entorno, con otros tipos de vínculos. No va a recibir la atención exclusiva como lo hizo su familia todo este tiempo, sino que será uno más de los chicos y eso va a generar algún tipo de cambios. Será tiempo de las esperas, de la convivencia, de compartir, de socializar, de ver otras cosas que van a ser estimulantes".

En ese punto reconoció que "para nosotros también es una experiencia porque nunca tuvimos el caso de que una familia traiga a un chico tan contenido, aunque tal vez poco estimulado por desconocimiento de la familia que no pudo aprovechar los recursos de las escuelas especiales, de hogares de días, talleres, vínculos que tengan que ver con actividades recreativas. Pero sin dudas, por todo eso, será un gran cambio para el chico", subrayó.