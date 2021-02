sábado 20 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Tenía 14 años cuando su tía le consiguió una changa como ayudante de bordadora. Aquella patrona exigente con las terminaciones le enseñó la técnica del oficio ancestral y sus secretos de perfección.

La vida -contó ella- la llevó a dotar de significación este trabajo de artesano y prestarle igual atención al proceso que al producto final.

“El bordado templa el carácter, desarrolla la paciencia y la creatividad, requiere concentración porque cada detalle cuenta, pero no todo es seriedad. Hay que disfrutar de cada paso, reírse y aprender de los errores, sorprenderse y alegrarse de los pequeños avances. Yo estoy convencida de que el bordado nos hace más felices”, dijo Doris Martínez en una entrevista con El Territorio, al finalizar la primera clase del año de su taller de bordado decorativo en la galería del Museo Areco.

Doris tiene 62 años, es escritora, peluquera y maestra voluntaria de bordado. Con su costurero y sus conocimientos hace 25 años da clases gratuitas en espacios públicos y, este año será el quinto ciclo en el museo municipal ubicado en el Paseo Bosetti del centro posadeño.

Entre los contenidos planificados están el punto cruz y las tramas utilizadas en tejidos guaraníes. “Al curso yo lo entiendo como un espacio para compartir, para aprender y para desarrollarse como persona”, explicó.

De ahí, que puede ser una actividad terapéutica, de recreación y una salida laboral.

“Hay a algunos que les sale mejor o más fácil, otros necesitan más tiempo y práctica, bueno el secreto es probar hasta que salga, no tener miedo a descoser y empezar de nuevo. Para bordar hay que aprender a escuchar al otro, reconocer cuando algo no te sale y seguir a pesar de la frustración. Te hace superarte, y ahí es donde el proceso tiene mucho sentido, porque es un trabajo con las manos y también es un trabajo interno, es terapéutico”.

Voluntariado

Acerca de los inicios en el trabajo como voluntaria, recordó que en los 90 hizo con unas amigas un curso de voluntariado en la Universidad Nacional de Misiones. “Primero trabajé como voluntaria en las cárceles, pero ahí no se dio la posibilidad de bordar, después seguí en el Sipted hasta que me vine al Palacio del Mate y al Museo Areco donde me reciben con mucho cariño”.

Y siguió: “Con el bordado nunca trabajé de forma comercial, más allá de ese tiempo cuando era una jovencita. Me dediqué a enseñar gratis porque es una herramienta de desarrollo para tantas mujeres. El bordado es un arte, quizás no esté realmente valorado, pero es una expresión muy rica de nuestra cultura”.

Doris integra junto a sus primeras alumnas el grupo Bordadoras de Misiones.

Para agendar

Bordado decorativo

El curso tiene lugar los jueves de 18 a 20 en el Museo Areco, ingreso por Rivadavia 1846.

El grupo ya está completo y a partir de marzo se habilitará un nuevo día, por la gran demanda. Informes en redes @museolucasbraulioareco