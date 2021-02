River regresa al monumental

viernes 19 de febrero de 2021 | 6:30hs.

Hoy se jugarán cuatro encuentros en lo que será la cotinuidad de la segunda fecha de la Copa de la Liga de fútbol y en el destacado, River recibirá a Rosario Central por la zona uno, con la novedad el regreso del equipo de Núñez a su estadio Monumentaldespués de casi un año en el que fue refaccionado.

El partido se disputará a partir de las 21.30, será arbitrado por Fernando Rapallini y televisado por TNT Sports.

La última vez de River en su estadio fue hace 344 días cuando superó a Binacional de Perú por un holgado 8 a 0 en la fase de grupos de la Libertadores.

Los otros tres partidos que darán hoy continuidad a la segunda fecha serán Godoy Cruz-Estudiantes (17.10) y Racing-Aldosivi (19.20), ambos por el la zona 1, más Lanús-Defensa y Justicia (17.10) por la zona 2.

El equipo Millonario que dirige Marcelo Gallardo comenzó el torneo doméstico con una derrota frente a Estudiantes, en La Plata, por 2-1 con un gol recibido sobre el final del partido, mientras que Central le ganó en Rosario a Argentinos (2-1) sin pasar sobresaltos, ya que los de La Paternal descontaron en los últimos minutos.

Luego de un segundo semestre de 2020 lejos del Monumental, algo que motivó a a ejercer su localía en el estadio de Independiente de Avellaneda, River volverá a su casa totalmente refaccionada, en una obra que demandó más de 200 millones de pesos y que tiene como punto saliente el nuevo campo de juego, de última tecnología e inédito en el país y en Sudamérica.

El club de Núñez aprovechó la ausencia de público en los estadios durante el segundo semestre del año pasado debido a la pandemia y se embarcó en una obra que le permitirá lucir un campo de juego con un sistema similar al implementado en escenarios europeos por clubes como Barcelona, Real Madrid y Manchester United.

En cuanto a lo futbolístico, la principal novedad en el ‘11’ del Muñeco Gallardo será el regreso de Gonzalo Montiel, recuperado de una lesión, en lugar de Milton Casco, el resto será el mismo equipo que cayó en La Plata, pese a que el uruguayo Nicolás De La Cruz también superó un problema físico y está disponible tras haber faltado ante Estudiantes.

En tanto, el defensor David Martínez y el mediocampista Agustín Palavecino, dos de los flamantes refuerzos (en total River incorporó a seis jugadores) fueron citados por Gallardo y es muy probable que integren el banco de suplentes.

Los cuatro restantes refuerzos son Jonatan Maidana, quien regresa al club dos años después de haberse marchado y seguramente para finalizar su carrera, Alex VIgo, José Paradela y Agustín Fontana.

“Sentido de pertenencia”

El Millonario presentó ayer a sus nuevos refuerzos en una conferencia de prensa junto a Gallardo y al presidente Rodolfo D’Onofrio. Luego de conocerse que el Muñeco rechazó dirigir a Barcelona en 2020, explicó qué significa la institución de Núñez para él. “El compromiso de estar en el lugar donde se que no hay otra forma de vivirlo que disfrutarlo y al máximo”, expresó.

“Estoy en un momento de mi vida donde realmente tengo algunos años vividos, no soy jugador, ya fui futbolista, ya hice mis primeros pasos en esta institución, allá en 1988. Caminé este club, por donde estamos ahora”, recordó el DT.

Siguiendo la misma línea agregó: “Cuando miro un poquito para atrás, pasé casi la mayor parte del tiempo acá. Porque el día que no estamos acá, realmente lo extrañamos. No quiero que eso me pase, hasta el último día que esté acá voy a disfrutarlo, de darle mi empeño, dedicación, vocación, que es lo que merece. No solamente el compromiso que tengo con el club sino porque lo siento de esa manera. Eso significa, un montón de años vividos”, cerró el Muñeco.

Goleó el Lobo

Por la 2ª fecha de la zona 1 de la Copa Liga Profesional, Gimnasia (LP) superó a Talleres 3-0. Con los tantos de Marcelo Weigandt, Brian Alemán y Lucas Barrios, el Lobo se subió a la punta del grupo.

Delfino tuvo un rol protagónico en el encuentro. El referí sancionó un polémico penal que terminó en el segundo tanto del conjunto de La Plata.