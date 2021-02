Qué ver, leer y escuchar

jueves 18 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Start Up

Amazon, Online

Un banquero desesperado, el jefe de una pandilla haitiana y un hacker cubano se ven obligados a trabajar juntos; un agente del FBI busca a los responsables de la creación de dinero digital conocido como GenCoin.

Dumbo

Disney +, Online

El dueño de un circo en aprietos contrata a un hombre y sus dos hijos para cuidar de un elefante recién nacido que puede volar, que pronto se convierte en la atracción principal que revitaliza al circo.

Eleanor y Park

Rainbow Rowell

Lentamente, de manera constante, a través de conversaciones nocturnas y una pila de cassettes mezclados cada vez más grande, Eleanor y Park se enamoran, de la forma en que te enamoras la primera vez, cuando tienes 16.

Oh, Capitán!, ¡Mi Capitán!

Walt Whitmann

Fue el más notable precursor del verso libre, un ejercicio estilístico que fluye por sus grandes temas: la sexualidad, el deísmo, la naturaleza, la democracia y la libertad. Le canta al mundo que nos rodea con un lirismo inconmensurable.

Puñal

Dante Spinetta

Dante se aleja del tono urbano para adentrarse en los confines de una relación rota acompañado por una instrumentación austera y la voz desgarrada. Un álbum que representó un quiebre íntimo en su carrera.

Blood on the tracks

Bob Dylan

A lo largo de sus sesenta años de carrera, ningún disco de Dylan refleja su intimidad como ‘Blood on the tracks’, nacido mientras su matrimonio con Sara Noznisky caía en picada.

Un álbum de despecho y melancolía.