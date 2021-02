Rocío Pardo, de novia con ulises bueno

jueves 18 de febrero de 2021 | 6:00hs.

El cantante Ulises Bueno anunció su noviazgo con Rocío Pardo, bailarina y actriz cordobesa. Si bien no etiquetó a la relación, mediante sus redes sociales sostuvo que está “muy enamorado” y que ella tiene un “gran corazón”.

El artista pasó un tiempo alejado de los escenarios para recuperar su salud. Y en este momento especial de su vida se muestra feliz en compañía de la chica que lo acompañó en el 2017 cuando cantó el tema ‘Mi dulce niña’, en la apertura de Show Match. “Estamos saliendo, no se puso título pero me enamoró todo. Primero lo físico, después la persona, y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí”.