Jorge Rial arma el equipo de su nuevo ciclo TV Nostra

La decisión del periodista Jorge Rial de dejar su histórico programa Intrusos y desembarcar en el prime time de América es, sin dudas, una de las noticias más importantes a nivel medios de este incipiente 2021. Rial hizo su último programa del exitoso ciclo de chimentos el 23 de diciembre y como él mismo dijo: “Ese día, cuando bajé las escaleras para hacer el programa, sabía que era mi último día en Intrusos”.

Durante enero hubo muchas especulaciones acerca del futuro laboral de Jorge y sobre su continuidad en Intrusos. Fue finalmente el ex conductor de GH el que se presentó en su programa para explicar su decisión y contar cómo será el ciclo que va a encarar en las noches del canal que comanda Liliana Parodi.

El 3 de febrero Jorge se sentó por última vez, por ahora, en el estudio en el cual durante veinte años hizo Intrusos y frente a Rodrigo Lussich, Adrián Pallares, Débora Damato, Paula Varela y Damián Rojo, dijo: “Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba, y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año. No me voy porque me haya peleado con nadie”.

“De mi vida profesional no hablé, agradezco a los que se interesan y admiro a los que informan sin información. Escucho gente que no me conoce y no sé su tono de voz, no hablé con nadie, por cuestiones de rearmado del canal, que es entendible. Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo”, señaló Rial, con su habitual estilo.

“Podría quedarme acá cómodo. Pero hay que reinventarse, estoy por cumplir 60 años”, aclaró el periodista que desde el chimento -según él mismo declaró- se fue “deconstruyendo” en los últimos años.

Ese día contó que iba a conducir TV Nostra, un ciclo nocturno de actualidad, política, espectáculos, con archivos y un equipo, que en ese momento, estaba armando.

Y el sitio Teleshow adelantó ayer que Rial ya habría elegido su equipo. Lo formarían Marina Calabró, quien de esta manera regresa a América, canal del cual se fue en el 2018, y por la convocatoria de Jorge regresa como figura femenina destacada del nuevo programa.

También Rial se habría asegurado la presencia de Ricardo Canaletti, periodista de policiales, que deja el grupo Clarín y los ciclos en los cuales participa, para sumarse al grupo de TV Nostra, además de hacer un ciclo en A24, fiel a su estilo que tanto éxito tiene explotando la espectacularidad.

El tercer integrante del equipo de Jorge es Diego Ramos, el actor que desde hace unos años ha participado en la televisión como panelista o conductor, sería el otro integrantes, que hoy se desempeña como colaborador de Verónica Lozano en Carta por Lozano en Telefe.

De esta manera, Jorge Rial, eligió un grupo ecléctico para que lo acompañe en este programa.

Sobre la temática adelantó que “nos vamos a reír de los políticos, no con los políticos, además queremos hablar de actualidad, de política. Creo que la opinión del periodista está sobrevalorada por el periodista pero desvalorizada por la sociedad. Va a haber una sección que se va a llamar ‘politucedes’, porque está plagado y al político no hay nada peor que ponerlo delante de un espejo”.

“Vamos a mostrar lo que pasa todo el día, con una mirada irónica y humorística, sin hacer antipolítica, lo más importante es la democracia”, dijo Rial en su paso por Intrusos.

TV Nostra llegaría a la pantalla de América en la última semana de marzo o en la primera de abril, en el horario de las 21 hasta las 22.30, en la nueva grilla del canal, que conserva todos los programas, pero reacomodando sus horarios.

El ciclo de Rial es una de las apuestas fuertes de la emisora, y también una de las novedades más importantes de la televisión en su temporada 2021. Una televisión desde Buenos Aires que decae en calidad e ideas.