miércoles 17 de febrero de 2021 | 0:15hs.

A tres días de la grave colisión ocurrida en el barrio Belgrano de Candelaria, en donde dos motociclistas de 61 y 62 años fueron embestidas desde atrás por un Volkswagen Gol cuyo único ocupante conducía alcoholizado y a alta velocidad por la avenida Bosetti, una de las víctimas continúa internada con riesgo de muerte en el hospital Ramón Madariaga de Posadas.

La mujer herida de mayor complejidad es la enfermera Angélica Teresa G. (62), quien si bien mostró una leve mejoría durante la jornada de ayer, aún sigue en coma inducido a causa de la grave hemorragia cerebral que sufrió a causa del accidente.

Además, presenta múltiples lesiones, entre ellas una fractura expuesta en una de sus piernas.

Celeste, una de las hijas de la enfermera, dialogó con El Territorio sobre lo ocurrido y manifestó que por estas horas su familia “está destrozada” y que lo sucedido fue “una tragedia que no debía haber sucedido por gente imprudente como este hombre. Salió a conducir en estado de ebriedad y salió a matar”.

La joven comentó además que el detenido, identificado como Julián B. (29), “casi mata a mi mamá y a su amiga, a dos personas mayores que andaban despacio y él a toda velocidad las pasa por arriba. Yo estoy indignada porque mi madre no merecía esto. Mi mamá está con riesgo de morir, su parte médico presentó una leve mejoría pero todavía tiene riesgo de morir por la hemorragia cerebral que le produjo el accidente”.

En relación al último parte médico, Celeste contó que durante la mañana de ayer a su madre se le sacó la mitad de los medicamentos que se le habían suministrado al ingresar y afortunadamente su cuerpo reaccionó bien a ello.

A su vez, comentó que los galenos lograron estabilizar su presión y que se pudo normalizar la parte cardiovascular. De igual manera, indicó que continúa en coma inducido con respirador artificial.

También señaló que espera que en las próximas horas se pueda concretar una intervención quirúrgica a una de sus piernas y que, por el momento, está postergada por el delicado cuadro de salud que presenta la mujer.

Por último, la entrevistada apuntó “a todos esos jóvenes y adultos que salen a conducir en coma alcohólico y que son totalmente irresponsables” y señaló que “tenemos que evitar que le vuelva ocurrir a otra familia, para que no le quiten a nadie a su papá, a su mamá, a un hermano. Que si toman no conduzcan, que no se suban a un auto porque se suben a matar. Que sean conscientes de que pueden arruinar la vida de una familia entera. Hoy nuestro día a día sin ella es horrible, no sabemos si va a vivir o no”.

Por otro lado, se espera que el mecánico detenido, quien manejaba un Volkswagen Gol con 1,75 gramos de alcohol en sangre, pueda declarar en las próximas horas en audiencia indagatoria ante el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.