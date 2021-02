Una defensa muy endeble por parte del implicado

domingo 14 de febrero de 2021 | 6:03hs.

En el inicio de su indagatoria, el imputado mencionó que el jueves 21 de mayo del año pasado se hallaba trabajando en la instalación de internet cuando se cayó de una escalera y se lastimó el pie izquierdo, tras lo cual que se dirigió a una clínica, pero manejó su compañero porque le dolía mucho el pie.

El médico tratante diagnosticó esquince de tobillo severo y quince días de reposo, por lo que se quedó en casa de su madre hasta el día de presentarse a los estrados judiciales, versión desestimada por la Justicia.

“Incluso ese domingo 24 de mayo yo estaba comiendo en ese domicilio de calle Roca 1751, con mi mamá Dora, mi hermano Mario, mi cuñada Laura, mis dos sobrinas menores de edad, mi amiga Jeniffer (…) cuando mi hermano estaba haciendo el asado llegó Paraguay, como yo le digo, y preguntó por mí. Me dijo quería ocupar el auto para traer cosas del Paraguay (…) Él no tiene movilidad propia y yo varias veces le había prestado el auto. Entonces se lo di ese día y él me dijo que me lo devolvía a la noche”, declaró el imputado.

Agregó que esa misma noche “Paraguay” lo llamó por Whatsapp y le dijo que tuvo problemas, por lo que al otro día se acercaría a la casa de calle Roca.

“Le dije que no había problemas, pero ese otro día nunca llegó. El lunes (25 de mayo) me entero del allanamiento porque estaba por las cámaras de seguridad (sic), que podía ver por mi celular, que miré de casualidad. Ahí vi el allanamiento (…) me contacté con mi abogado, le comenté la situación y le pedí que averiguara qué estaba pasando en la radio”, indicó.

Luego argumentó que no se presentó ante la Justicia porque “no tenía garantías suficientes como para no quedar detenido”, señaló textualmente.

Sobre su misterioso amigo “Paraguay”, Walter Alexander B. mencionó que no sabe su nombre de pila ni apellido, tampoco dónde vive, aunque lo conocía desde hacía más de un año, indicó.

Nada de lo expuesto fue creíble para la justicia Federal que resolvió el procesamiento con prisión preventiva del imputado, que además de la FM también poseía una conocida discoteca.

