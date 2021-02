Crimen del pastor Fabián: “Era muy magnético, la gente lo quería muchísimo”

viernes 12 de febrero de 2021 | 15:49hs.

El cruento asesinato del pastor obereño Fabián Eduardo Kreischer (45) en Buenos Aires caló hondo en la comunidad evangélica luterana y no solamente en este país, sinó más allá de los límites de las fronteras.

Es que su figura era respetada entre los fieles argentinos pero sus posteos y videos en las redes sociales de sermones y homilías eran comentados y constantemente elogiados por personas de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y hasta México.

“Era diferente a muchos de sus pares”, reconoció el presidente de la Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU), Gustavo Gómez, en una entrevista concedida esta mañana al programa Acá de lo Contamos que se emite por Radioactiva (100.7) de Posadas.

Había blanqueado su homosexualidad hacía décadas y desde 2001, cuando contrajo el virus del VIH, se convirtió en un referente en la lucha contra la discriminación a aquellas personas que padecen esa enfermedad. Un gran impacto generó su asesinato.

“Siempre ha sido una persona muy magnética, la gente lo que quería muchísimo, tanto la que él servía en la zona de San Miguel (donde lo mataron) como en el resto de Buenos Aires, además de otras provincias argentinas e incluso en Uruguay”, reseñó Gómez, destacando que “era muy frontal, sincero con lo que pensaba, era una persona íntegra que hacía lo que predicaba, tenía sus ideas y las defendía con pasión”.

Sobre el crimen y las numerosas hipótesis que trascendieron públicamente relacionadas a un supuesto crimen de odio en medio de un encuentro sexual pautado en páginas de citas, Gómez recordó que “las primeras personas que llegaron (a la escena del crimen) fueron miembros de la comunidad luterana junto con la policía y en ese sentido todos estamos colaborando con la justicia porque queremos que se esclarezca, pero la verdad también es que estamos desolados, escuchamos una cantidad de versiones que no nos constan y en ese contexto no manejamos teorías y nos parece aventurado manejarlas. Solo colaboramos con las autoridades para que el asesinato no quede impune”.

“Estamos tristes y con mucha impotencia ante este crimen que puede tener características agravadas por la condición sexual de Fabián. Es como si nos hubieran pegado un mazazo en la cabeza y no podemos reaccionar, primero por la persona y después por la amistad. Estamos en shock. Es muy triste lo que pasó y se va a extrañar a ese gran pastor que predicaba con la palabra pero también con el ejemplo”, puntualizó.