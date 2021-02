Oyarbide contó que Macri “quiso comprarlo”

viernes 12 de febrero de 2021 | 6:02hs.

El ex juez federal Norberto Oyarbide afirmó que el ex presidente Mauricio Macri quiso “comprarlo” con dinero cuando era jefe de gobierno, en momentos en que él estaba al frente de uno de los juzgados de Comodoro Py y tenía en sus manos una causa por espionaje en su contra.

“Mauricio Macri no me compró porque yo no cotizo en Bolsa, pero tuvo toda la intención de hacerlo”, resaltó el ex magistrado en Radio 10.

Según dijo quien acompaña a Coco Sily en Fuerte al medio, Mauricio Macri le pidió de forma “absolutamente directa” que se apartara de una causa en su contra. “Me pidió que me inhiba en una causa, que yo tuve la causa de las escuchas telefónicas ilegales, donde él utilizó en aquel momento, siendo jefe de Gobierno, la Secretaría de Inteligencia del Estado, con Stuiso a la cabeza”, indicó Oyarbide.

La causa más tarde fue cerrada por falta de elementos por el juez federal Sebastián Casanello, quien se hizo cargo del Juzgado 7 como titular.

El ex juez relató: “Después, ya siendo presidente no había nadie que se interpusiera en su camino, de manera que tenía todos los aparatos del estado para llevar adelante su obra extraordinaria”.