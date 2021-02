El minuto en que el beso es

viernes 12 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Llegan a la hora acordada. Se sientan, hablan, gesticulan, piensan. Ella cree que él la ve como a una amiga. Él está convencido de que arruinó la cita y que sus temas la aburren. Ella quiere besarlo. Él quiere besarla. Se miran, se estudian, se escrutan, se preguntan, sienten.

“Beto y Maricel están en una cita, los dos quieren besarse pero no están seguros de qué piensa el otro. Y es en esa tensión linda que se genera en el inicio de una relación, en esos primeros minutos del enamoramiento, donde se sitúa esta comedia”, explicó Williams Sery, director de Diez minutos antes del beso, obra que vuelve a escena en el Día de los Enamorados.

La función será el domingo a las 21 en Sala Tempo (3 de Febrero 1916) con protocolo sanitario y cupo de público reducido.

Es una puesta de Espacio Base del libro de Alberto Rojas Apel, con dirección de Sery y las actuaciones de Matías Pintos y Fanny Duarte.

La obra que se presentó durante 2019 y hasta el 14 de febrero de 2020 en Posadas y Eldorado, reestrena en la vuelta al teatro presencial con Fanny como nueva protagonista en reemplazo de Emilia Tarragó y, con una puesta adaptada al protocolo para la actividad teatral.

Se trata de un reestreno porque marca el regreso del grupo al escenario luego de un año de parate por la pandemia. Además, es el debut de Fanny con el personaje y, de Matías con la nueva puesta, desarrollada para cumplir con la exigencia de distanciamiento entre actores en los escenarios, puntualizó Sery.

“Es un desafío lindo el de volver con esta obra que a mí me encanta, y que siento que el público disfruta, porque se ríe, se enternece, se emociona. Tuve que adaptar la puesta en escena, porque se trata de una cita con dos personas que se sientan frente a frente, eso hoy no es posible y entonces pensé en modificaciones que sean viables al entendimiento del espectador”. Así, Beto y Maricel no estarán cara a cara sino cada uno en una mesa pero se hablarán como si interactuaran mirándose.

“Quedamos muy conformes con el resultado cuando ensayamos en la sala, con las luces, en el espacio y con la escenografía. Hay un ida y vuelta entre ellos que fluye y hace la ilusión de que están juntos. El teatro permite crear metáforas mediante el cuerpo y con los recursos de la luz, los elementos”.

El amor siempre vigente

Sery consideró que la obra “es siempre vigente porque habla del amor. El autor la escribió hace unos diez años, quizás los códigos cambiaron un poco con la tecnología. Pero el encuentro personal, esa situación de no saber qué piensa, qué espera la otra persona, sigue siendo un desafío”.

Y planteó que se resignifica con las experiencias personales. “Al final de las funciones la gente siempre nos cuenta cómo vio la obra, si la disfrutó, y, enseguida nos cuenta una anécdota personal. Incluso hay personas en pareja que tienen un recuerdo muy distintos de cómo sucedió el primer beso. Es muy gracioso, porque se puede ser muy joven o muy adulto, pero nadie llega demasiado sabio a las citas y es bueno poder reírse de ello”.

Para agendar

Función en Tempo

‘Diez minutos antes del beso’ reestrena este domingo Día de los Enamorados, a las 21, en Sala Tempo, 3 de Febrero 1916 (casi Córdoba).

Con cupo de público reducido por protocolo. Para reserva de entradas, escribir por WhatsApp al 376-5130101.