Cuando Las chicas quieren ser Yamila

Verla disfrutar a Yamila Rodríguez de su gran momento al coronarse campeona con Boca y vivir nuevamente una convocatoria a la selección, tuvo su efecto y muchas niñas y adolescentes que hoy buscan en las escuelitas de fútbol femenino tener también la chance de ser protagonistas con la pelota.

“Todo esto es por el ‘boom’ de Yamila”, compartió a El Territorio, un orgulloso Héctor “Chino” Torres, entrenador y formador de Yamila, que a diario ve cómo las chicas se acercan a la cancha del Club Huracán para sumarse a la Escuela Municipal y también a la naciente escuelita del Club Eduación, que hacen que más de 60 mujeres le den rienda suelta a sus sueños.

“Días atrás le dije a Yamila ‘¿viste lo que significó eso?’. Hoy las chicas que vienen y el primer día hago que se presenten, les pregunto cuál es su sueño y ellas quieren ser como Yamila. Entonces, les digo que lo van a cumplir mientras se entrenen, estén preparadas psicológicamente, futbolísticamente y físicamente, eso depende de ellas”, reflexionó.

También les resalta que el camino “no es fácil, hay que entrenar y dejar muchas cosas para ser como ellas”.

Es que el ‘ellas’ del Chino, es plural ya que con su cantera en el Globo posadeño no sólo formó a Yamila, también lo hizo con Cecilia López -que jugó la semifinal del torneo femenino ante Boca- representando a San Lorenzo, Milagros Otazú, en Racing, y Luciana Nievas, parte del plantel de Lanús. Todas ellas jugando en la máxima categoría del fútbol argentino.

“En esta canchita humilde del Club Huracán muchas chicas cumplieron su sueño. Hoy pueden estar corriendo acá y mañana en un césped como en el de Boca o la selección argentina porque acá eso se ha cumplido y puedo dar fe de eso”, resaltó emocionado.

Desde sus inicios como formador allá por los años 90, el entrenador ansiaba que esa lucha porque las mujeres ganen terreno en el fútbol, comenzara a rendir sus frutos y hoy esos momentos se hacen carne. Además, con su club conoció durante años parte de la argentina llevando su juego vistoso y ahí fue el momento en que los entrenadores van reclutando a jugadoras misioneras para llevarlas a los mejores clubes del país.

“Cuando comencé esperaba que algún día se iba a dar y pasó. Hoy llevo los recortes de los diarios a la cancha y les muestro a las jugadoras y les digo ‘si quieren cumplir su sueño como Yamila, Milagros, Cecilia o Luciana tienen que saber que tendrán un largo camino para ser como ellas, pero vale la pena”, expresó.

La Escuela Municipal, fusión con Huracán, tuvo su inicio de clases la semana pasada en el barrio Rocamora y el ‘efecto Yamila’ atrajo a jugadoras de 10 años en adelante que estaban ya practicando fútbol en otros clubes y también mujeres que realizaban otras disciplinas deportivas.

“Muchas son jugadoras de hockey; y como yo siempre digo la que juega al hockey juega al fútbol y anda muy bien acá, pero no sé cómo jugarán al hockey… (risas) y justamente les hablé porque aparentemente pronto va a comenzar la Liga y necesitaba su respuesta porque qué va a pasar un día que tengan un partido de hockey y fútbol en el mismo horario y quería saber qué iban a hacer y todas me informaron que van a quedarse acá”, explicó contento.

Fruto del esfuerzo

Yamila sabe de esfuerzos. Criada en el barrio A 3-2, muchas veces tuvo que ir a entrenar en bicicleta hasta la cancha de Huracán por no tener dinero para costear el pasaje y hoy vive un momento mágico, siendo una de las mejores jugadoras del país, con sus goles en el Xeneize.

“Pasó lo que yo le dije. No pararon los llamados y las entrevistas cuando vino hace unas semanas. Me pone feliz hoy poderlas mirar por la televisión, es hermoso. Fue un esfuerzo sacar esa frase de la cabeza de mucha gente que “las mujeres no pueden jugar al fútbol, hoy por suerte eso está cambiando.

El sueño de las pibas

Por su parte, las chicas se ven fortalecidas con este espejo, tal es el caso de Nicole Brítez (13) que lleva adelante su segunda semana de entrenamiento y llegó motivada por el momento de Yamila.

“Yo le dije al entrenador que quería ser igual que Yamila y jugar en primera división, también en la selección. Eso me motivó a cambiarme de club, antes jugaba con varones”, señaló la adolescente.

Asimismo se siente acompañada en el club, ya que “acá me siento re bien, son todos re buenos”.

Por su parte, Natali Pintos (17), que integra el plantel hace más de un año, narró que “todas las que estamos acá comenzamos a soñar con hacer algo parecido a ellas”.

Además, resaltó que en la Escuela Municipal-Huracán ,“además de lo futbolístico te enseñan muchas cosas para la vida, como persona, hay muchos valores y unión en el equipo, que es clave”.

De esta manera quedó plasmado que un buen ejemplo despierta ánimos latentes, que impulsan a buscar un camino próspero y el fútbol femenino hoy aprovecha estas mieles bien ganadas por las jugadoras misioneras.



