martes 09 de febrero de 2021 | 0:15hs.

Luego de varias idas y vueltas y una hija en común, Abril, de ocho meses, el Polaco y Barby Silenzi confirmaron su separación. Este fin de semana el cantante estuvo de gira por Santa Fe, mientras ella comenzó a emprender su mudanza.

“Siempre hubo idas y vueltas, hoy ella está mudada, no vive más en la casa que compartían, está haciendo la mudanza de a poco, faltan los muebles, está con Elenita y con la bebé”, aseguró Andrea Taboada en Los ángeles de la mañana, sobre el mensaje que le envió la bailarina confirmando la noticia.

Más tarde, el mismo ex participante de Masterchef Celebrity se refirió a la ruptura, a través de un mensaje que le envió a Floppy Tesouro: “Estamos separados desde el jueves. Jueves y viernes estuve en Rafaela y sábado y domingo en Santa Fe”.

Además, desmintió haber estado el fin de semana con una mujer y aclaró que la chica con la que lo estaban vinculando sentimentalmente en el programa, Milagros, es amiga de él desde hace más de 16 años.

“A él se lo vio vinculado con una chica con la que dicen que habría pasado la noche, se conocen desde el 2008. Él tendría que haber sido más cuidadoso y no dejar que le saquen fotos”, dijo enojada Cinthia Fernández, que además agregó que el cantante habría ido a cenar con su amiga a quien, según la panelista, también la ayudaría a pagar el alquiler de su casa.

Lo último que había posteado Barby con el cantante fue el 20 de enero, que escribió junto con una foto de ambos con el lago de fondo “hermosa tarde con él”. Él también había compartido dicha foto, con varios emojis de corazones, y días antes había posteado varias imágenes familiares con Abril, Barby y las hijas de él, Sol y Alma.

El jueves, el día que habrían decidido separarse definitivamente, Barby había puesto en sus redes sociales un sugestivo mensaje que hacía pensar que las cosas no iban bien entre ellos. “El corazón más enamorado también se cansa de esperar, de callar y de intentar”, escribió, y un rato antes había compartido un video de Elena, su hija fruto de su relación con Francisco Delgado, en el que la pequeña cantaba el hit de Pimpinela Olvídame y pega la vuelta: “Ya es tarde. Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre”.

Ellos venían de superar una fuerte crisis en diciembre. La bailarina y sus hijas abandonaron la casa del músico. “Le digo: ‘¿Es cierto que están en guerra?’. Me dice: ‘No, en guerra no, pero separados sí. Estoy destruida, no puedo ni hablar, estoy muy triste. Voy a esperar un tiempo porque no puedo hablar por ahora porque estoy muy triste’”, contó Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana sobre los mensajes que intercambió en aquel entonces con Barby.

La crisis y separación surgió luego de que ella encontrara un audio que Fede Bal le había enviado al cantante en el cual lo invitaba a una poolparty: “Yo no sé cómo estás con Barby (Silenzi)... Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer Historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un búnker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…”, dijo el actor y ex participante de Masterchef.