Compromiso y conexión en el registro de lo silenciado

sábado 06 de febrero de 2021 | 6:00hs.

La fotógrafa Camil Victoria Polo Almirón dará las charlas Miradas fotográficas, hoy y mañana a las 18 en Mora Taller de Arte, en avenida Brown 3826.

La propuesta invita a indagar en los conceptos de la fotografía de autor, el ensayo fotográfico y la importancia de imprimir una mirada al acto de registrar el instante.

“Las charlas surgen de la necesidad de compartir con la gente lo que aprendí estudiando fotografía en Buenos Aires. Estuve cinco años formándome, tomando cursos y seminarios, estudiando además de fotografía otras ramas del arte, porque estoy convencida de que todo se conecta y se retroalimenta en el trabajo y en la vida”, dijo Polo Almirón en diálogo con El Territorio.

Será la primera vez que la fotógrafa y realizadora audiovisual posadeña hable al público local, “estuve viviendo en Buenos Aires, por esta situación de pandemia vine a Posadas en octubre para estar cerca de la familia. Y salió la posibilidad de dar estas charlas y me encanta la idea. Cuento algo que me pasó a mí, hace unos años presencié una charla de fotografía en Córdoba. Pasaba por ahí, era gratis y entré. Esa charla me cambió la vida, estudié fotografía y estoy desarrollando mi carrera. Soy de la chacra 32-33, una piba de barrio, y pienso que el arte tiene que estar accesible a todos, no importa la edad o la condición económica social”.

Adelantó que se abordará la fotografía de autor y autora adentrándose en los ensayos fotográficos de reconocidos fotógrafos argentinos como Sara Facio, Adriana Lestido, Grete Stern y Juan Travnik.

“Por ejemplo, Lestido hace un trabajo sobre las mujeres en las cárceles y Travnik retrató a los ex combatientes de Malvinas. Son miradas diferentes. Habrá autorretratos, fotografía documental, paisajes urbanos, las temáticas y estilos son diversos pero tienen en común que muestran no lo ya mostrado y ya sabido, sino que nos descubren desde la fotografía algo que estaba silenciado, algo no visto, algo que quizás otros no querían que lo viéramos”.

Precisó que “la charla no tiene que ver con la técnica sino más con poder reflexionar y aproximarnos a esta noción de la mirada al momento de tomar una fotografía que es muy diferente a sacar fotos”.

Así, distinguió: “La mirada está guiada por el objetivo de narrar, hay un compromiso y un esfuerzo por componer un tema, hacerlo visible. Y se nota cuando está ese compromiso, porque se da una conexión entre el fotógrafo, la imagen y un otro que observa. Eso es lo que me interesa mucho. No es fotografiar algo pensando en caerle bien al espectador, pero sí saber que lo que uno hace puede generar en el otro una reacción, un sentimiento, una emoción”.

La actividad es para el público en general, no se requiere conocimiento previo de fotografía, y es con cupo limitado de asistentes y medidas de cuidado por protocolo sanitario.

“Es para todos, para los vecinos, para los artistas de otros campos, para los docentes, los jóvenes. Hoy en cierto sentido, todos somos fotógrafos, la herramienta fotográfica está accesible desde un teléfono, una cámara digital. Todos tenemos un archivo de fotos y la cuestión es ver qué hacemos con ese registro de imágenes. Podemos en esta cuarentena registrar en casa el aislamiento, en nuestra familia, en nuestra comunidad”.

Y amplió que está preparando un taller de ensayo fotográfico también para todo público, “la idea es trabajar con las imágenes que traiga la gente y a partir de allí, en cada caso, orientar la búsqueda por el compromiso de contar. La fotografía también interpela y es una construcción de memoria colectiva”.