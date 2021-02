Una parte de Misiones llega al Lola Membrives

sábado 06 de febrero de 2021 | 6:00hs.

El artista posadeño Julio Cesar Fernández vuelve al teatro porteño de la calle Corrientes con una obra llamada ‘Lola Fest’, que busca a través de la actuación y la música el gran desafío artístico de la pandemia: hacer reír al público y reencontrarse con las emociones que provocan alegría.

Una tarea complicada en una sociedad atravesada por el dolor que provoca la situación sanitaria y el miedo constante a ese virus que cambió la vida del mundo desde hace un año.

“Todos estamos viviendo una etapa difícil de nuestras vidas desde que un virus desconocido llegó y por eso la idea de estrenar una obra que hable de las emociones humanas más profundas que son las que buscan la supervivencia, la sanación y la felicidad a pesar de todo”, explicó a El Territorio el artista misionero.

La obra se estrenará el jueves 11 y será una serie de ocho funciones todos los jueves y viernes en el Teatro Lola Membrives del centro porteño. Es una de las primeras obras que se estrenan en este año, porque los teatros que fueron abriendo sus puertas a fines del año pasado, lo hicieron con las carteleras que estaban antes de la cuarentena.

“Lola Fest nació como una necesidad humana de los actores de reencontrarnos entre nosotros y con nuestro público. Fue muy duro vivir el 2020 sin arte y sin trabajo. Por eso en esta propuesta tratamos de contar momentos de nuestras vidas con un fondo musical a medida de cada historia”, adelantó Julio Cesar.

En esa línea contó que “el arte en general y el teatro en especial tienen la capacidad de generar emociones que forman parte de la intimidad de cada persona y que son muy sanadoras porque nos conectan con nuestra esencia, con lo que somos y eso es algo fundamental en la vida, y más en este contexto de miedo y muerte que tanto daño nos hace”.

En ese sentido, el artista explicó que “la música también es una herramienta fantástica para exorcizar esto que nos tocó vivir, por eso la obra está llena de todo tipo de géneros musicales, como tango, rock, melódico, folclore”. Así, profundizó la propuesta: “También intentaremos que la gente cante. Porque necesitamos volver a cantar para espantar los males, recuperar la alegría aún en medio del desconcierto para valorar la vida más que nunca”.

Julio César está entusiasmado con la idea de volver a subirse al escenario. “La actuación es mi vida. No me imagino haciendo otra cosa que no sea esa”, resaltó y mencionó la expectativa que se vive en la previa al estreno: “A la obra la disfrutamos. Por eso todos en este grupo de artistas estamos a mil con los ensayos y toda la previa. Sabemos que la gente se va a re enganchar con la propuesta porque la vida necesita este condimento de distracción, humor y la energía que provoca la risa”.

Cantá que se te pasa

Lola Fest está dirigida por Valeria Ambrosio. Según su creadora, “no sólo es un musical, sino también, una acción de resistir a los embates que nos acechan en estos tiempos de pandemia y que deja a los trabajadores de las artes, afuera del ámbito esencial”.

“Canta que se te pasa”, le decía un soldado a su compañero en una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Lo dejó grabado en una roca. La canción como el medio por excelencia a través del cual se espantan los miedos. “Es ese el objetivo del Lola Fest, una especie de fiesta en la que a través de la música, decidimos espantar lo malo y atraer lo bueno a nuestras vidas”, explicó Julio Cesar.

Además del posadeño forman parte del elenco de artistas Dan Breitman, Diego Bros, Natalia Cociuffo, Sebastián Codega, Sergio Miranda, Mariela Passeri e Ivanna Rossi.

Para agendar

Musical cómico

Lola Fest tendrá ocho funciones a partir del 11. Es un musical en tono de humor e invitará al público a cantar a la par. Además de Fernández, actúan Dan Breitman, Diego Bros, Natalia Cociuffo, Sebastián Codega, Sergio Miranda, Mariela Passeri e Ivanna Rossi.