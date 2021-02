Foo Fighters trae en pandemia la medicina del rock

sábado 06 de febrero de 2021 | 6:00hs.

La banda estadounidense Foo Fighters lanzó su nuevo disco “Medicine at Midnight”, álbum de nueve temas de los cuales ya se habían adelantado “Shame shame”, “F * ck you to 2020” (UPROXX), “No Son of Mine”, y la más recientemente lanzada balada “Waiting on a War”.

El disco, décimo larga duración en su historia, fue producido por Greg Kurstin y Foo Fighters, y a lo largo de 37 minutos se suceden unas nueve canciones.

El lanzamiento de Medicine at Midnight concluye la asociación de la banda formada por Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, y Rami Jaffee con Spotify, que contó con Midnight Drops de contenido exclusivo de video, audio y lista de reproducción.Además, para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, Foo Fighters presentará una serie especial de radio en seis partes: “Medicine at Midnight Radio” en Apple Music Hits. allí, cada miembro de la banda presentará un episodio de una hora en el que explorarán sus inspiraciones personales y reflexionarán sobre el proceso creativo detrás del álbum.

El álbum, el décimo de estudio de la banda estadounidense, tenía previsto su lanzamiento para la pasada primavera. Pero su salida fue retrasada junto a la cancelación de la gira de conciertos y festivales a causa de la pandemia. Una espera que Dave Grohl, el vocalista y líder de la banda, ha ido amenizando con la publicación de vario singles como el contundente Waiting on a war que, junto a otras 7 canciones, dan forma a un disco reducido de apenas 37 minutos.

Ya en mayo, el propio Grohl deslizó algunas pistas sobre lo que podríamos encontrar en este nuevo trabajo el pasado mes de mayo en una radio de Los Ángeles: “Se suponía que íbamos a empezar la gira a mediados de abril, y estábamos ansiosos por salir a la carretera porque es tan bueno. Está lleno de estos himnos y de grandes canciones de rock pero, a la vez, es diferente. Tiene ritmo, tío. Para mí, es como el disco Let’s Dance de David Bowie. Eso es lo que queríamos hacer, un disco muy divertido”, señaló. Shame Shame no ha pasado desapercibido. Se trata de una canción con una influencia muy ochentera que suena como una especie de disco de baile y que ha generado cierta controversia.

”Hace aproximadamente un año que terminamos de grabar Medicine At Midnight, con una gira mundial planificada que nos hubiera llevado alrededor del mundo celebrando nuestro 25 aniversario como banda. Pero bueno, ya lo sabéis... Tocó esperar. Esperamos y esperamos. Esperamos hasta que por fin nos dimos cuenta de que nuestra música está hecha para ser escuchada, ya sea en un festival al aire libre con 50.000 de nuestros amigos más cercanos, o en la soledad de tu casa un sábado por la noche con una copa. Así que la espera ha terminado. Mientras decimos adiós (fuck you) al 2020 y estrenamos la hoja del calendario del 2021, llamemos al año con No Son Of Mine. Sírvete un trago, sube el volumen, cierra los ojos e imagínate ese festival estallando por todo lo alto. Porque eso va a suceder ¡Feliz año nuevo!”. Ese fue el mensaje con el que la banda celebró el fin de un año aciago por la pandemia.

Con más de 27 millones de copias vendidas, incontables premios de primera categoría e inmensos estadios agotados en el mundo, Foo Fighters defienden su estatus de estrellas del rock desafiando todo, y sorprendiendo una vez más, con el mejor rock.