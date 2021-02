Convocar a las miradas

martes 02 de febrero de 2021 | 6:07hs.

Silvana Kelm expone en el shopping ‘Maneras de andar’, una selección de trece esculturas realizadas a partir de 1990 y que recorre sentimientos y emociones distintas.

“Van del drama con obras como Mareo o del grupo de Los Equilibristas a sentimientos de afecto como el vínculo de padres e hijos y la alegría”, dijo la artista plástica en diálogo con El Territorio.

La muestra estará disponible en la galería del primer piso del paseo comercial en el centro posadeño hasta el 13 de febrero y se completa con la exposición de las obras de los estudiantes del taller de escultura dirigido por Kelm.

“Cuando Sandra Gularte me llamó de parte de la Secretaría de Cultura provincial con esta propuesta, me encantó la idea e invité a todos los que han estudiado conmigo en el taller, son artistas de Posadas, Oberá, Aristóbulo del Valle. En total son nueve estudiantes que trajeron 28 esculturas del taller”, contó.

De esta manera, “vamos a estar dos semanas con esta muestra colectiva de 41 esculturas en un paseo en que no es habitual que haya arte y eso me entusiasmó muchísimo. Es un lindo desafío sorprender a la gente, que quizás pasa por ahí y se encuentra con la muestra y se queda un rato mirando las obras”.

El proceso

Kelm vive y trabaja en Oberá y también da talleres en otras localidades de la provincia. En la actualidad se encuentra más abocada a la confección de esculturas para espacios públicos en materiales diversos, precisó: “Algunos trabajos son de grandes dimensiones y lleva bastante tiempo hacerlos, por eso estoy más con proyectos escultóricos que me solicitan para espacios públicos y un poco menos con obra mía. Igualmente, hay obra nueva en esta muestra y otras obras que vienen de la década de 1990 cuando era estudiante en Buenos Aires, luego de los años 2000 y de 2010. La idea fue hacer un repaso por distintos estados. Mi búsqueda va por el expresionismo y entonces se ve reflejado mucho los sentimientos, las emociones, de ahí el título que es ‘Maneras de andar’”.

En tanto, sobre la propuesta de muestra colectiva de obras que surgieron en su taller de escultura, relató: “Es una muestra muy variada, con diferentes materiales como hierro, cemento, resina, acrílico, que también muestra el proceso de aprendizaje de cada uno. Primero con las figuras humanas, que es de donde parto yo para referenciar la forma en el volumen. Porque para hacer esculturas tenemos que tener un entendimiento de cómo es la figura en tres dimensiones, que es un espacio muy distinto al plano. Y luego, esa forma que adquiere volumen, dependiendo de líneas y curvas va adquiriendo rasgos: la boca, la nariz, los ojos, depende de la forma pueden mostrar alegría, tristeza, amor. A partir de ahí, cada uno puede ir al lugar que quiera para crear y producir su obra”.

Más acceso

Kelm resaltó la posibilidad de exponer en un espacio que no es museo ni galería de arte, “sacar el arte a circular por otros espacios que no son los habituales es posibilitar un mayor acceso al público. No todas las personas van especialmente a un museo a ver una muestra, pero si la muestra está en un espacio concurrido y abierto, se acercan, miran, seguramente algo les va a movilizar eso que ven y van a comentar con sus allegados, y esa es una función hermosa del arte”.

Puntualizó “no hace falta ser especialista o saber de arte para disfrutar de una muestra, sólo hay que tener las ganas de mirar, de recorrer la escultura, porque la escultura puede tener un frente, pero tiene todo un recorrido. Hay que darle una vuelta. En mi experiencia, he aprendido a enriquecerme con las devoluciones del público y de las críticas. También entendí que siempre es más atractivo para el que observa que haya diversidad de estilos, de formas, de miradas. Por eso me gustan mucho las muestras colectivas con esa propuesta de diversidad”.

En este sentido, invitó a quienes recorran la muestra a realizar una reflexión escrita en un cuaderno que se puso a disposición con esa finalidad. “Dejamos un cuadernito para que la gente que venga a la muestra nos cuente qué les pareció, tanto si les gustó como si no les gustó, qué les ocurrió con la observación. Es como un espacio de diálogo que queremos generar”.

La propuesta

La muestra de Kelm más la exposición colectiva de las obras producidas por estudiantes de su taller de escultura estará disponible hasta el 13 de febrero, todos los días de 9 a 20.

Son 41 esculturas, con predominio de la figura humana y sus inagotables posibilidades de expresión y representación. Integran la muestra artística, las obras de Kelm y de Alicia Semañuk, Yvonne Unternahrer, Liliana Gerber, Silvina Marcelletti, Daniela Giudici, Yanina Semle, Karina Kamada, Iván Engel y Alejandra Romano.

Se trata de la tercera entrega del ciclo Arte en Verano, de la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia. Un espacio de muestras itinerantes y eclécticas que rotan cada dos semanas con la finalidad de poner en valor las artes visuales. El ciclo se inauguró el 4 de enero con pinturas de Bernardo Neumann, Sylvina Goerling y Hugo Quintanilla. Luego expusieron Carlos Marcial y Mika Obberman.



Para agendar

Esculturas en el shopping

Quedó inaugurada ayer ‘Maneras de andar’, exposición de esculturas de Silvana Kelm, que además invitó a nueve estudiantes de su taller a integrar una muestra colectiva. La propuesta artística se puede ver hasta el 13 de febrero en el primer piso del Posadas Plaza Shopping. Todos los días de 9 a 20, actividad gratuita, ingresar con barbijo.