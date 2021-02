Qué ver, leer y escuchar

martes 02 de febrero de 2021 | 6:00hs.

La joven vida de Juno

Online

La adolescente Juno MacGuff se entera de que está embarazada, y decide dar a su futuro bebé en adopción. Conoce a una familia perfecta, pero pronto verá cuán maduros pueden ser los adultos. Con Jennifer Garner y Ellen Page (2007).

June y Kopi

Netflix

June y Kopi es una película indonesia, dirigida por Noviandra Santosa y estrenada el 28 de enero en Netflix. Cuenta la aventura de dos perros y la pequeña hija de un joven matrimonio. Un equipo inseparable.

Sangre y hueso

Nora Roberts

Fallon Swift cumplirá 13 años y su auténtica naturaleza, la de la Elegida, ya no puede permanecer oculta. Ha llegado el momento de que abandone a su familia y la remota granja en la que se ha criado. Tiene un destino que cumplir.

Delatora

Joyce Carol Oates

¿Qué debería prevalecer: la lealtad familiar o la lealtad a la verdad? ¿Alguna vez es un error decir la verdad? ¿Se puede hacer lo correcto y que toda la vida nos lamentemos por ello? ‘Delatora’ es una novela de Joyce Carol Oates.

Loco

Anitta

La superestrella brasileña del pop mundial Anitta regresa con un nuevo single y video musical titulado ‘Loco’. En la canción, versos seductores entran y salen de un ritmo de regatón animado marcado por influencias de estilo del Medio Oriente.

At My Worst (Kehlani Remix)

Pink Sweat

La aclamada sensación del R&B Pink Sweat estrenó un remix de su más reciente sencillo, ‘At My Worst’ como ‘At My Worst (Kehlani Remix)’. Se trata de un avance de su esperado álbum debut que saldrá el 12 de febrero con doce temas.