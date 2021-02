Moria Casán contó que se pondrá la Sputnik V

martes 02 de febrero de 2021 | 6:00hs.

En medio del rebrote por la pandemia del coronavirus, cada vez son más los contagiados en el mundo del espectáculo. Es por esto que, en una nota que brindó a Implacables, Moria Casán reveló que este viernes tiene turno en La Plata para aplicarse la primera dosis de la vacuna rusa.

“Soy pro-vacuna, me voy a vacunar con la Sputnik V. Me llamaron para saber si quería por mi edad, porque soy de riesgo, y les dije que sí, que absolutamente. Para eso están los científicos que trabajan: para que tengamos una vida mejor. Sería ignorante, si me di todas las vacunas toda mi vida, ¿por qué no me voy a dar esta?”, señaló.

Y luego agregó: “No se sabe si inmuniza o no, pero yo creo en la ciencia”. Por otra parte, también aclaró que si bien aun no tiene turno para la segunda dosis, tienen que pasar 21 días desde la primera aplicación.

Cabe destacar que su acción de se enmarca dentro de una campaña de difusión para que los bonaerenses se vacunen. Axel Kicillof había adelantado que iban a invitar a algunos representantes de la cultura y el deporte a que se apliquen el inoculante públicamente. En esa línea entendió que pueden dar el ejemplo: “Al ver que ellos también ponen el hombro, algunos pueden convencerse de que esta vacuna, como todo lo que aprueba nuestro Anmat, sirve, previene y cuida”, aseguró.

Moria, en tanto,destacó que, si bien goza de muy buena salud, quiere prevenir su contagio y cumplir con todas las vacunas que sean necesarias. En tono de broma, dijo: “Yo solamente entro al quirófano para hacerme cirugías estéticas, pero jamás entré para operarme de nada ni por enfermedad”.