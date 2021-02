Historias de mujeres por mujeres en la pantalla grande

martes 02 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Después de que el movimiento #MeToo sacudiera Hollywood en el pasado año 2017, son muchas las iniciativas que han nacido con el fin de ofrecer una industria cinematográfica inclusiva y saludable. Así ha nacido el proyecto Women’s Stories, con el que se busca dar voz a las mujeres que están presentes en el sector tanto delante como detrás de las cámaras. Cara Delevingne y Eva Longoria participan en esta propuesta, junto con Marcia Gay Harden, Leonor Varela y Catherine Hardwicke.

La película Women’s Stories estará compuesta por seis segmentos dirigidos por directoras de diferentes partes del mundo, y estarán filmados en localizaciones como Italia, India y Estados Unidos. Tal y como señalan desde Deadline, encontraremos géneros que van desde el drama hasta la comedia, y desde los documentales dramatizados hasta la animación. El reparto que participará en esta antología será enteramente femenino.

Entre los cuatro primeros segmentos descubrimos: Unspoken estará dirigido por Maria Sole Tognazzi (Io e lei) y contará con la actriz italiana Margherita Buy (My Mother) siete veces ganadora del premio David di Donatello; Lagonegro contará con la realización de Lucia Puenzo (La Jauria) y con la estrella Eva Longoria.

Se ha especulado con que Longoria representará a una mujer de América Latina, pero no está confirmado. Siempre se ha mostrado defensora de los derechos de dicho colectivo dentro del “país de la libertad”, tanto es así que ha abanderado el proyecto “Latino Inaugural 2021: Herencia, Resistencia y Promesa”. Elbows Deep llega de la mano de la directora de Crepúsculo, Catherine Hardwicke, y con Cara Delevingne como protagonista, junto con la ganadora del Oscar Marcia Gay Harden (Pollock) y Jasmine Luv (Starter Pack). Por último, Sharing A Ride estará dirigido por Leena Yadav (Three Cards) y contará con la estrella de Bollywood Jacqueline Fernandez y la modelo transgénero Anjali Lama.

“Nos dedicamos a contar historias de mujeres, tanto delante como detrás de la cámara. Es por eso que Women’s Stories es tan importante para nosotras: hemos reunido a directoras de todo el mundo que colaboran y comparten historias personales desde su propio punto de vista”, expresó Chiara Tilesi, fundadora y presidenta de la iniciativa We Do It Together.

“Ahora más que nunca, especialmente después del último informe de política de la ONU El impacto del Covid-19 en las mujeres, ha surgido que la desigualdad de género sigue siendo una realidad muy presente y, desafortunadamente, estamos lejos de una solución. Algunos de los logros que se obtuvieron corren el riesgo de ser borrados una vez más”, concluye Tilesi.

“Por eso es tan importante para nosotras seguir contando historias de mujeres. De mujeres, pero para todos. Solo juntos pueden hombres y mujeres cambiar finalmente estos paradigmas”.