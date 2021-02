Creció el Paraná y no hay playa en Puerto Leoni

domingo 31 de enero de 2021 | 17:31hs.

Las abundantes lluvias que se están registrando los últimos días trajo alivio en cuanto a la crisis hídrica en algunas localidades pero también acarrea algunas desventajas.

En la localidad de Puerto Leoni, el secretario de Gobierno municipal del pueblo contó: "El río Paraná creció unos dos metros, trajo consigo varias ramas de árboles y no hay playa en estos momentos".

Esta situación no perjudicó a la comunidad en cuanto a inundaciones. "Por suerte no tenemos vecinos que están viviendo a la vera del Paraná, por ello no hubo que evacuar y tampoco se registraron inundaciones", comentó el funcionario.

El gran caudal que muestra hoy el municipio que está a 7 kilómetros nada más de Jardín América hizo que varias personas se acerquen a ver y a su vez llegaron para pescar en el mismo río.