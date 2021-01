Regional Amateur: Guaraní se juega la clasificación ante Victoria

domingo 31 de enero de 2021 | 0:15hs.

Guaraní tendrá esta tarde la primera de las cuatro finales que le quedan camino al ascenso al torneo Federal A. Es que la Franja recibirá a Victoria de Curuzú Cuatiá en Villa Sarita con la misión de ganar para clasificar a la final de la región Litoral Norte del torneo Regional.

Desde las 17.10, con el arbitraje del chaqueño Fernando Brillada y en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, el conjunto misionero irá por el primer paso en este atípico y fugaz certamen.

De conseguir los tres puntos ante los correntinos, Guaraní llegará a 8 unidades y, a falta de una fecha para que termine la zona 1, se meterá en la final de la región Litoral Norte, a la que por el momento estaría accediendo Fontana de Resistencia.

La Franja dejó una imagen opaca desde los futbolístico en el encuentro del domingo anterior frente a Atlético Posadas, que necesitado de un triunfo para no quedar eliminado arrinconó a los de Villa Sarita. La parte positiva para los dirigidos por Nazareno Godoy estuvo en la actitud.

Guaraní jugó casi un tiempo con 10 jugadores y pese a ello no se vio tan lejos en el marcador. De hecho llegó al empate cuando estaba con un hombre menos. Pero ese empate puede marcar el destino de la final de la región. Es que los de Villa Sarita, triunfo mediante hoy, terminarán con 8 unidades y deberán esperar que el ganador de la zona 2 no lo supere para poder definir en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira.

Pero para esa historia todavía resta que la Franja abroche su pasaje a la siguiente instancia del Regional y el entrenador Godoy sabe que no podrá contar con Enzo Bruno. Al delantero de San Ignacio le dieron una fecha, por lo que no estará hoy, aunque podría jugar una hipotética final.

Nuevamente Godoy no podrá repetir el equipo, aunque en las tres presentaciones que tuvo en el Regional jamás lo hizo. A veces por temas tácticos y otras por lesiones o casos de Covid-19, el DT tuvo que reacomodar piezas y hoy no será la excepción para un encuentro que podría definir el camino franjeado en el torneo.

Si la Franja no logra los tres puntos todavía mantendrá sus chances de clasificar, aunque ya no dependerá de sí mismo. Si empatan, Guaraní deberá esperar una derrota o una igualdad de los correntinos en la última fecha ante Atlético Posadas. Pero si Victoria gana en Villa Sarita se meterá en la final de la región Litoral Norte y por eso los de Curuzú Cuatiá no serán un escollo fácil para los misioneros.

El DT Claudio Penizzoto también tuvo problemas durante la semana. Daniel Ávalos, uno de los puntos altos en la ida ante Guaraní y en el encuentro ante Atlético Posadas, sufrió problemas en una de sus rodillas y fue descartado para el resto del certamen. Además, el conjunto correntino cuenta con otros jugadores que llegarán al límite y por eso el entrenador no tiene definido el once inicial.

Los condimentos están para que sea una nueva final para la Franja, que de quedarse con los tres puntos dará un paso importante en su objetivo de volver al torneo Federal A.